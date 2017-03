Nå kommer våren til Sør-Norge: – Det blir store kontraster

Mens gradestokken kan vise opp mot 17 grader i sør, må Nord-Norge belage seg på ruskevær og kulde.

– Et uforutsigbart skydekke gjør det vanskelig å spå hvor varmt det blir, men særlig Aust-Agder og Telemark kan få veldig pent vær. Hvis solen får skinne lenge nok, kan det bli opp mot 17 grader for eksempel i Kristiansand, sier vakthavende meteorolog Ina Ynnestad i StormGeo.

Tre steder i Norge målte tosifret antall plussgrader for første gang torsdag: Åmli (10,8), Drammen (10) og Stokke (10). Den lista skal raskt bli betydelig lengre.

– Det er hyggelig å se sånne tall når vi går mot våren. På Sør- og Østlandet vil det bare bli varmere og varmere gjennom helgen, så flere vil oppleve relativt høye temperaturer på dagtid, sier Ynnestad.

Full storm i Finnmark



Men dessverre får ikke alle kjenne på vårvarmen helt ennå. I Finnmark, Troms og Nordland vil temperaturen synke gjennom helgen, mens vinden tiltar i styrke.

Nedbøren som utover lørdagen vil komme som regn, faller trolig som snø søndag. Sammen med all vinden vil det føre til en betydelig snøskredfare.

– Hvis du absolutt skal gå deg en tur i helgen, bør den legges til lørdag. Søndag får vi en skikkelig ruskete dag i nord, særlig på kysten av Finnmark. Der kan vinden komme opp i nordvestlig full storm.

PENT NÅ: Det er opphold i Balsfjord fredag, men gjennom helgen vil det komme både nedbør og stadig kraftigere vind. Foto: Terje Mortensen , VG

De store kontrastene skyldes et høytrykk som bygger seg opp over de britiske øyer, slik at lavtrykket tvinges inn i en nordligere bane inn mot Barentshavet.

– Det er særlig kysten av de tre nordligste fylkene som vil få en uværssøndag. I indre strøk vil det bli en del lettere og også perioder med sol, sier Ynnestad.

Varme også i vest



Vestlandet og Midt-Norge vil ikke få de samme temperaturene som i sør og øst, men sør for Sogn og Fjordane kan vi likevel vente oss mye sol.

– Det er et tydelig skille mellom det kalde været i nord og det mildere været ellers i landet. I Trondheim vil temperaturen stige frem mot omkring syv grader søndag, mens Bergen kan komme opp mot ti grader.

– På Vestlandet vil vi nok få noen byger, men det er ikke snakk om store mengder nedbør sør for Sogn og Fjordane.