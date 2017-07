Nå gjenreises Trollpikken

Alt ligger til rette for at Trollpikken snart skal være oppe i rett positur og stå av seg selv igjen.

Direktesendingen viser at arbeiderne jobber med å få den mye omtalte steinformasjonen, trollpikken, i rett positur igjen.

Steinpikken skal nå tres på bolter som er montert i fjellveggen, som skal sveises sammen, forteller Sverre Garpestad, styreleder i Bertelsen og Garpestad som arbeider på stedet.

– Nå er vi på vei til å reise den opp. Når vi har fått den i rett høyde skal vi bore hull i steinen og fjellet slik at vi treffer 100 prosent. Etter vi har fått boret hullene er det fort gjort å få den på plass igjen, sier Garpestad til VG.

Etter å ha fått ja fra grunneierne til å gjennomføre gjenreisningen av trollpikken, fikk gravemaskinselskapet Bertelsen og Garpestad med seg Aker Solutions på laget, og satte i gang operasjonen om å få reist den mye omtalte steinformasjonen.

Onsdag kom helikopteret og torsdag kunne de opplyse at alt gikk etter planen og at de til og med lå foran skjema.

Det har vært knyttet stor spenning til gjenreisningen og mye kan skje ettersom selve monteringen vil skje i luften. Steinbiten som har knekt av er nemlig syv meter høy og veier over ti tonn.

Det vakte reaksjoner hos lokalbefolkning, turgåere, Den Norske Turistforening og NHO Reiseliv da det lørdag i forrige uke ble kjent at den spesielle fjellformasjonen Trollpikken i Eigersund kommune var knekt tvers av.

Allerede samme kveld ble det satt i gang en kronerullingsaksjon for å gjenreise fjellformasjonen, og det ble donert 230.000 kroner.

I utgangspunktet skulle steinbukken flys inn i én operasjon, men ifølge entreprenøren ville det krevd et stort helikopter. Men prislappen på 100.000 ble for dyr. I stedet ble det besluttet å benytte et mindre helikopter, slik at steinbukken flys inn til steinformasjonen i flere deler før den sveises sammen.

Et eventuelt overskudd skal gå til tilrettelegging av området.