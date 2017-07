Nå er Trollpikken på plass

Trollpikken står der den skal, nå gjenstår bare sikringsarbeid og etterarbeid.

Direktesendingen viser at arbeiderne jobber med å få den mye omtalte steinformasjonen, trollpikken, i rett positur igjen.

Omtrent klokken 16.47 kunne Sverre Garpestad og hans arbeidere strekke hendene i været.

– Den er på plass. Oppdrag utført, sier Garpestad til VG.

– De sa det ikke var mulig, men for gud, B & G og Aker solutions er ingenting umulig, med stor respekt for førstnevnte, legger han til.

Arbeidet har gått knirkefritt, ifølge Garpestad, og det har heller ikke vært noen ulykker eller nestenulykker med arbeidet.

– Folk har hatt stålvilje og vi har holdt på i 20 timer non-stop. Det har aldri vært så mange tonn i ei fjellside, så dette er ingeniørkunst på høyt nivå, forteller han.

Det gjenstår fortsatt noen dager med etterarbeid og sikring, men Garpestad forteller at det nå er mye vekt av hans skuldre.

– Vi har hatt en liten seremoni nå, før vi avslutter, så har vi masse champagne og skal feire i kveld.

Steinpikken skal nå tres på bolter som er montert i fjellveggen, som skal sveises sammen, forteller Sverre Garpestad, styreleder i Bertelsen og Garpestad som arbeider på stedet.

– Når vi har fått den i rett høyde skal vi bore hull i steinen og fjellet slik at vi treffer 100 prosent. Etter vi har fått boret hullene er det fort gjort å få den på plass igjen, sier Garpestad til VG.

– Ekstremt spennende

Han forteller at den mest kritiske delen er når de skal tre steinpikken på fjellet igjen.

– Det er ekstremt spennende her nå! Den er 20-30 cm nær fjellet, men han er skjev i utgangspunktet. Derfor skal den nå vris nede i bunnen, og det er tungt og vanskelig. Jeg tør ikke å si at vi er i mål før vi er det, men vi er nære! Sier Garpestad.

Steinbiten som har knekt av er syv meter høy og veier over ti tonn, og selve monteringen skjer i luften.

– Hvor sikker blir den etter at dere har montert den?

– Nei nå kan ingen kilde den ned igjen. Han blir enda sikrere enn før, sier Garpestad.

Etter å ha fått ja fra grunneierne til å gjennomføre gjenreisningen av trollpikken, fikk gravemaskinselskapet Bertelsen og Garpestad med seg Aker Solutions på laget, og satte i gang operasjonen om å få reist den mye omtalte steinformasjonen.

Onsdag kom helikopteret og torsdag kunne de opplyse at alt gikk etter planen og at de til og med lå foran skjema.

Dyrere enn forutsatt

Det vakte reaksjoner hos lokalbefolkning, turgåere, Den Norske Turistforening og NHO Reiseliv da det lørdag i forrige uke ble kjent at den spesielle fjellformasjonen Trollpikken i Eigersund kommune var knekt tvers av.

– Prislappen ble estimert til en halv million, men det blir mye mer enn det. Vi har måtte hentet inn 10-15 mann som arbeider på stedet så det blir en del dyrere enn forutsatt, sier Garpestad.

Allerede samme kveld ble det satt i gang en kronerullingsaksjon for å gjenreise fjellformasjonen. Siste opplysninger er at 1400 givere har donert 250.000 kroner, samt at flere firma har vært inne og sponset arbeidet.

Blant annet skriver stortingspolitiker for Venstre, Abid Raja, på twitter at han har gitt et lite bidrag.

I utgangspunktet skulle steinbukken flys inn i én operasjon, men ifølge entreprenøren ville det krevd et stort helikopter. Men i stedet ble det besluttet å benytte et mindre helikopter, slik at steinbukken flys inn til steinformasjonen i flere deler før den sveises sammen.

Et eventuelt overskudd skal gå til tilrettelegging av området.