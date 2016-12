Nå er julen reddet for Margareth (snart 89)

PORSGRUNN (VG) Margareth Hansen (89 på julaften) er overveldet av alle som bryr seg om henne etter at hun ble robbet for 6700 kroner på åpen gate. Nå er både jule- og bursdagsfeiringen reddet.

Henvendelser og rause pengegaver har strømmet inn til Margareth Hansen etter at VG og Varden omtalte den skremmende opplevelsen utenfor Coop-butikken i Porsgrunn. På åpen gate ble hun frastjålet 6700 kroner som hun akkurat hadde tatt ut fra banken - det var alt hun hadde før neste pensjonsutbetaling etter nyttår.

På hennes faste bord på Coop i Porsgrunn, kommer folk bort for trøste og støtte henne. Hun blir rent rørt av alle som vil vie henne oppmerksomhet.

Torsdag formiddag var det allerede kommet inn over 15.000 kroner i pengegaver fra kjente og ukjente. I tillegg har Porsgrunn kommune gitt henne 5000 kroner til å komme seg gjennom jula.

– Jeg har blitt redd

Hun er et kjent ansikt i bybildet i Porsgrunn. I sin røde jakke med matchende røde øredobber og rødlakkerte negler, går hun gjerne fra Domus-senteret og ned til venninnen Birgith Løvold som driver en bruktbutikk i sentrum.

Vi slår av en prat med henne i bruktbutikken der hun hjelper til og drikker kaffe med Birgith. Hun sliter litt med å snakke om det som skjedde sist søndag.

– Jeg synes det er forferdelig. Jeg kunne gitt av pengene mine jeg, hvis det var noen som trengte det.

– Vil du si noe til mannen som tok pengene fra deg?

– Det er så mye jeg kunne si til han som tok pengene fra meg. Men man skal ikke ta pengene fra folk. Det er sørgelig.

Hun legger ikke skjul på at hendelsen har satt en støkk i henne.

– Ja, jeg har blitt redd etterpå. Dette er så trasig, sier Margareth.

GODE VENNER: Birgith Løvold (46) har kjent fru Hansen i mange år. Hun ble dypt bekymret da hun hørte hva som hadde skjedd. Foto: ROGER NEUMANN

– Jeg blir glad

Men all støtten hun blir til del i løpet av torsdag formiddag, hjelper på både humør og selvtillit.

– Det er ufattelig. Jeg blir glad. Men de skulle jo ha nok med seg selv, og ikke tenke på meg, sier Margareth som understreker at hun er veldig takknemlig for støtten.

Tårene trenger på flere ganger i løpet av samtalen. Mens hun vanligvis hjelper til og opptrer støttende for andre, er det nå hun som får hjelp.

– Hittil har alle vært så koselige med meg. Noen kaller meg mor. Og jeg har vært så glad for å kunne hjelpe andre at jeg nærmest har hoppet hjemover, beskriver 88-åringen.

HAR BLITT REDD: Den spreke 88-åringen innrømmer at hendelsen har satt en støkk i henne . Foto: ROGER NEUMANN

Egentlig fyller hun ikke 89 år før på julaften. Da blir det tradisjonen tro litt feiring med ribbe, surkål og medisterkaker. Hun sier til seg selv at hun må forsøke å komme seg ovenpå igjen etter at de siste dagene har vært litt vanskelige.

Etter en liten pause forteller Margareth at det på ingen måte er selvsagt at hun sitter oppreist og snakker på bittelille julaften.

For noen uker siden falt hun over ende hjemme i leiligheten sin. Der ble hun liggende i over to døgn uten å kunne flytte kroppen sin.

Mobiltelefonen lå utenfor rekkevidde på et bord. Etter flere mislykkede forsøk på å kaste puter for å skyve mobilen ned fra bordet, hadde hun en pute igjen på gulvet.

– Jeg kastet den, og traff mobilen så den falt ned på gulvet. Da fikk jeg ringt etter hjelp, forteller Margareth Hansen.

Støtteerklæringer, trøstende ord og pengegaver som langt overgår summen hun ble robbet for, har strømmet inn hele torsdagen.

Margareth kan ikke annet enn å takke. Til slutt går hun med på at det kan bli en ålreit jul likevel.