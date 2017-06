Plaza-mysteriet: Fått tips om navngitte personer

VGs artikkel om det 22 år gamle «Mysteriet på Plaza» har skapt et voldsomt engasjement over hele Norge i pinsen.

Søndag kveld hadde mer enn 850.000 personer vært innom nettspesialen hvor du kan se tv-dokumentaren om dødsfallet og granske de mest sentrale sporene i etterforskningen.

– Responsen har vært overveldende. Leserne er åpenbart veldig opptatt av å finne ut hva som skjedde på Oslo Plaza på pinseaften for 22 år siden. Mange er svært interesserte i å diskutere tekniske detaljer og spor, forteller VG-journalist Lars Christian Wegner.

Hvem er kvinnen? Les hele historien (VG+)

Tipsene som VG mottar fra leserne vil bli videreformidlet til politiet, med tipsernes tillatelse. Det gjelder både tips om våpenet, og andre aktuelle opplysninger. Det har også kommet flere konkrete tips om Plaza-kvinnens identitet.

Mystiske opplysninger

– Klarer vi å finne ut hvem hun er og hva slags liv hun levde, så er det også en mulighet for at det kan gi oss noen ideer om hva som skjedde på rom 2805. I utgangspunktet er det selvsagt en nesten håpløs oppgave å lete etter spor i et 22 år gammelt mysterium. Samtidig finnes det verktøy og muligheter i dag, blant annet gjennom internett, som politiet ikke hadde tilgang til i 1995, sier Wegner.

Politiet konkluderte den gangen med at kvinnen hadde skutt seg selv i hodet.

Det var imidlertid flere mistenkelige omstendigheter. Hvorfor sjekket hun inn med falskt navn og hvorfor var alle merkelappene fjernet fra klærne hennes? Og hvorfor har ingen etterlyst henne?

HVEM VAR HUN? Slik ser tidligere VG-tegner og polititegner Harald Nygård for seg at Plaza-kvinnen så ut da hun kom til Oslo 1995.

I 1995 var fortsatt DNA-teknologien fersk og det ble bare sikret en blodprøve fra den døde kvinnen.

Spesial: Se sporene og TV-dokumentaren

Lars Christian Wegner dekket den spesielle hendelsen som journalist for 22 år siden og har aldri klart å legge bort saken.

Åpnet graven igjen

I forbindelse med at VG gjorde nye undersøkelser rundt dødsfallet bestemte politiet seg i fjor for å åpne kvinnens grav i et forsøk på å sikre en DNA-profil med moderne teknologi.

– Etter gravåpningen har politiet nå en god DNA-profil fra Plaza-kvinnen. Problemet er at så lenge hun ikke er etterlyst, er det heller ingen pårørende å sammenligne med. Dermed kan ikke prøven foreløpig si noe om hvem hun er, påpeker Lars Christian Wegner.

Målet nå er å finne kvinnens nasjonalitet, slik at det videre arbeidet i saken kan konsentreres om et land.

– Det har allerede kommet svar på en DNA-analyse, som sier at Jennifer Fergate med stor sannsynlighet er europeisk. Nå venter vi svar på de nye DNA-analysene som Kripos har fått gjennomført. Det er en helt ny teknologi, hvor forskerne har foretatt analyser av strontiumisotoper og oksygenisotoper fra tannemaljen hennes. Håpet er at de kan si mer om hvor hun kommer fra, sier Wegner.

PISTOLEN: Våpenet som endte den unge kvinnens liv, var en 9 mm Browning pistol. Serienummeret er etset bort. Foto: Politiet

«Fantastisk spennende lesning»

Hele historien om Wegners opprulling av mysteriet er tilgjengelig for dem som abonnerer på VG+. Redaksjonen har aldri tidligere opplevd lignende respons på en artikkel:

«En av de beste artiklene jeg har lest! Var fengslet fra start til slutt å håper man får vite mere! Supert jobbet!»

«Dette er veldig bra, jeg gleder meg til å lese en bok eller se på en film om dette. Fantastisk spennende lesning. Artikkelen vitner om et ressurskrevende journalistisk håndverk, med spennende resultat.»

«Fascinerende historie, som ga intens lesning hos meg. Måtte faktisk ta med meg pc på do, da jeg ikke kunne stoppe å lese».

– Det har vært fantastisk å lese alle tilbakemeldingene fra lesere som ikke har klart å legge fra seg saken. Mange har også engasjert seg for å bidra til i å løse mysteriet, forteller Beate Koren, leder for VG+.

– Vi har aldri tidligere fått så mange tilbakemeldinger på en enkelt sak. Vi har heller aldri publisert en så lang tekst – derfor er det spesielt gledelig at folk er med oss fra start til slutt når vi lager så grundig og spektakulær journalistikk, sier Koren.