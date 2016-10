NRK: Hemmelige møter om Krekar med italienske myndigheter

I et møte med italienske myndigheter i 2014 overleverte statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) en note fra riksadvokat Tor-Aksel Busch som handlet om hvordan Norge kunne bistå for å få mulla Krekar utlevert til Italia.

Dokumenter som NRK har fått innsyn i, viser at det under det politiske møtet mellom en norsk og en italiensk statssekretær 7. juli 2014 også var et tema at italienske myndigheter ønsket Krekar utlevert fra Norge.

En note som den norske Riksadvokaten hadde skrevet, og som var adressert til den italienske generaladvokaten, ble overlevert fra den norske statssekretæren til hans italienske kollega Cosimi Ferri.

Italiensk politi: Ville bruke selvmordsaksjoner for å frigjøre Krekar

Ikke press

Brevet handlet om at det hastet å be om bistand fra norsk side ettersom Krekar, som da sonet en straff på to år og ti måneder for trusler, snart kunne bli løslatt.

At Riksadvokaten valgte å bruke en statssekretær som «postbud» for en henvendelse til sin italienske kollega er ikke dramatisk og ikke et signal om politisk press, skriver Busch i en e-post til NRK.

– Riksadvokaten var kjent med at en statssekretær fra Justis- og beredskapsdepartementet skulle ha et møte med en italiensk kollega og anmodet om at notatet ble overlevert. Mer dramatisk er det ikke, skriver han.

Les også: Amnesty frykter konsekvensene om Krekar blir utlevert

– Må vite mer

Påtalemyndigheten og PST har flere ganger avvist at det foreligger politisk press i Krekar-saken. Krekar har selv hevdet at myndighetene driver et politisk spill mot ham for å få ham sendt ut av Norge.

Krekars advokat, Brynjar Meling, reagerer på opplysningene om et møte mellom statssekretærer i Roma, der Krekars utlevering har vært tema.

– Det bekrefter det vi har sagt hele tiden, at her foregår det et politisk spill i kulissene. Dette må vi vite mer om, sier han.

Italienske myndigheter har bedt om at Krekar utleveres fra Norge til Italia slik at han føres for retten i en terrorsak de etterforsker der. Så langt har Oslo tingrett vurdert at vilkårene for å utlevering er til stede, men saken er anket til lagmannsretten.

Statens endeløse kamp: Her er Krekars 13 år i rettssystemet