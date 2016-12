Norge dobbeltsjekket med Italia om de fortsatt ville ha Krekar utlevert

E-poster VG har fått tilgang til, viser at Norge dobbeltsjekket med Italia om de fortsatt ønsket Krekar utlevert. Det ville de.

Like etter at norske myndigheter i mars mottok kjennelsen som slo fast at det ikke lenger er grunnlag for å holde Krekar fengslet, spurte Norge om Italia fortsatt ønsket ham utlevert.

«Jeg forstår da at det kun er ønsket om å holde dem i varetekt som er trukket tilbake, og ikke begjæringen om utlevering?», skriver statsadvokat Petter Sødal i e-posten som VG har fått tilgang til.

En halvtime senere, svarer den italienske kontakten for myndighetene klart og tydelig: «Yes!».

Kan likevel bli utlevert



En eventuell rettssak i Italia i mars, kan likevel føre til at mulla Krekar blir utlevert.

Etter løslatelsen onsdag, ønsker norske myndigheter å sjekke med Italia om han fortsatt er mistenkt for alvorlig terrorvirksomhet.

– Vi har ikke fått noen positiv informasjon fra Italia om at deres etterforskning av Krekar – om alvorlig terrorvirksomhet – har endret status. Det ønsker vi derfor nå å bringe klarhet i, sier førstestatsadvokat Jan F. Glent til VG i Det nasjonale statsadvokatembetet.

Ifølge den italienske avisen La Repubblica er siktelsen fremdeles stående.

Alto Adige skriver at rettssaken fremdeles er berammet til 13. mars 2017 i byen Bolzano.

Det nasjonale statsadvokatembetet er påtalemyndighet for Politiets sikkerhetstjeneste og Kripos.

For PST er det fremdeles uklart hvorfor utleveringsbegjæringen fra Italia ble droppet denne uken. Særlig siden norske myndigheter i mars dobbeltsjekket om utleveringen fortsatt sto ved lag.

– Vi har ikke fått en ytterligere begrunnelse fra italienske myndigheter, sier kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken, til VG torsdag.

For retten i mars



Selv om italienske medier skriver at straffesaken og siktelsen står ved lag, er det fremdeles litt uklart for norske myndigheter.

– Vet ikke statsadvokatembetet i øyeblikket hva som er Krekars status i etterforskningen i Italia?

– Det vi vet, er at han har vært siktet. Vi er ikke sikre på hans status i straffesaken nå. I brevet fra Italia hvor de trekker utleveringsbegjæringen, står det ikke noe om at straffesaken i mars neste år er utsatt. Det står heller ikke noe om at Krekars forhold er henlagt – noe som ville vært naturlig å nevne hvis den var det.

Glent sier til ABC Nyheter at det etter italiensk lov er anledning til å dømme personer in absentia, altså at de ikke selv er til stede under rettssaken. Dersom Krekar dømmes i mars, kan italienske myndigheter på nytt begjære ham utlevert for å sone en straff.

– Det er et mulig scenario. Men jeg kjenner ikke intern italiensk rett, sier Glent.

– Men hvis Italia ønsker ham til stede for straffesak i mars neste år, ville det være rart å trekke utleveringsbegjæringen?

– Ja, det ville være underlig etter norske forhold, men det er dette vi vil undersøke, sier førstestatsadvokaten.

Terrornettverk



Derfor ville Italia ha Krekar: 12. november 2015 ble Krekar pågrepet som en av flere menn fra forskjellige land i Europa, i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.

I etterkant av aksjonen kom det en utleveringsbegjæringen fra Italia til Norge, fordi myndighetene i landet mistenkte at Krekar har deltatt aktivt i oppbyggingen av et internasjonalt terrornettverk. Italia ville stille ham for retten.

9. juni i år startet Oslo tingrett behandlingen av utleveringsbegjæringen for Krekar.



Etter flere runder i retten, slo Høyesterett 23. november fast at Krekar kunne utleveres.



Det var i november 2015 at italienske politi gikk ut med sine opplysninger om at de anså mulla Krekar som lederen av terrornettverket Rawti Shax, som blant annet skulle ha militære treningsleirer. Han ble siktet for såkalt terrorforbund, og pågrepet og fengslet i Norge for tre uker med brev- og besøkskontroll.

Krekar var utpekt som lederen i Rawti Shax, et terrornettverk som skulle ha forbindelse til al-Qaida gjennom den kurdiske organisasjonen Ansar al-Islam. Mullaen har selv bedyret sin uskyld i saken – og forsvareren hans, Brynjar Meling, mener at italiensk politi bare legger frem påstander.

Treningsleirer



Av etterforskningsdokumentene fremgikk det at nettverket ble knyttet til flere militære treningsleirer. Funnet av en av disse leirene skulle også sammenfalle med det tyske politiets etterforskning.

Italiensk politi skal ha lyttet til flere samtaler som Krekar har hatt med sine medarbeidere. Slik har det blitt klart hvordan mulla Krekar har nær og sterk kontroll over medlemmene.

Ifølge italiensk politi skal Krekar har fortalt dem han snakket med om hvordan han, da han var i eksil i Norge, klarte å samle om lag tre millioner norske kroner som skulle brukes til væpnet kamp, og for å bygge en treningsleir i «de viktigste områdene».