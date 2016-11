Mulla Krekar varetektsfengsles inntil utleveringen er klar

OSLO TINGRETT (VG) – Enhver tanke om å forlate Norge på en ikke-offisiell måte, betyr at jeg hadde bekreftet siktelsene og anklagene som er blitt rettet mot meg, sa Krekar under rettsmøtet torsdag.

Mulla Krekar varetektsfengsles inntil endelig vedtak i utleveringssaken foreligger, og kan fortsatt holdes fengslet inntil fire uker etter vedtaket, har Oslo tingrett bestemt.

Dette skjer etter at Høyesterett tidligere denne uken slo fast at Krekar kan utleveres til Italia.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ba om at mulla Krekar skulle varetektsfengsles i inntil åtte uker på grunn av unndragelsesfare. Dette avviste Krekar i retten:

– Enhver tanke om å forlate Norge på en ikke-offisiell måte betyr at jeg bekrefter siktelsene og anklagene som er rettet mot meg, sier han.

Skuffet over fengslingen



Krekars forsvarer Brynjar Meling, sier han er skuffet over at de ikke fikk medhold i retten.

– Hvor lenge kan han sitte?

– Han sitter på ubestemt tid, men han har en adgang og mulighet til, hver tredje uke, å få prøvet dette, sier Meling til VG.

– Vil dere gjøre det?

– Det må vi se. Nå er det litt viktig å prioritere ressursene inn mot det som skal til for å stanse utlevering, og da blir en varetektsfengsling en pølse i slaktetiden i så måte. Men folk skal ikke sitte urettmessig i fengsel, sier Meling til VG og legger til at betenkningstiden som Krekar tok er reell.

Forsvareren mener det at Krekar kan dokumentere at han har møtt opp i alle rettsmøter og politiavhør, og at han aldri har gjort noe forsøk på å unndra seg straffeforfølging, gjør at retten kunne funnet andre løsninger.

– Meldeplikt eller sogar, selv om det er noe kreativt, fotlenke som han aksepterte som et fenglingssurrograt, sier Meling.

Har ikke pass



Krekar, som kommuniserer via tolk i retten, bekreftet at han ville akeptere meldeplikt for politiet. Han viste til at passet hans er beslaglagt av politiet, og at det var han selv som frivillig ga det fra seg da han ble bedt om dette.

– Jeg har ikke et eneste reisedokument eller reisebevis, sa han, og la til at han heller ikke har bankkort, bankkonto eller mobiltelefon.

– Det er helt klart at alt som er lovlig og rettslig aksepterer jeg i dette landet. I de 25 årene jeg har bodd i Norge, har jeg aldri brutt noen lov, selv ikke veitrafikkloven, sa Krekar i retten.

Mulla Krekar ble imidlertid dømt til fengsel i fem år i 2012 for trusler mot Erna Solberg og tre kurdiske menn. Straffen ble senere redusert til to år og ti måneder av Borgarting lagmannsrett.

Aktor Signe Kathrine Aalling sa at samtlige vilkår for utlevering er til stede i denne saken.

– Dersom det fattes et positivt vedtak, tar påtalemyndigheten utgangspunkt i at utlevering kan effektueres i løpet av en åtte ukers periode, sa hun.

Kan utleveres



Lagmannsretten besluttet 21. oktober at 60 år gamle Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Hamad, kan utleveres til Italia. Krekars anke førte altså ikke frem.

Høyesteretts ankeutvalg konkluderte i kjennelsen med at det er enstemmig klart at anken ikke kan føre fram. Med dette tapet har Krekar tapt i tre rettsinstanser. I juni fastslo Oslo tingrett at Krekar kan utleveres.

Bakgrunnen for utleveringsbegjæringen var at italienske myndigheter mistenker at Krekar har deltatt aktivt i oppbyggingen av et internasjonalt terrornettverk.

Før rettsmøtet sa Mulla Krekars advokat Brynjar Meling at Krekar mener pågripelsen var unødvendig.

– Han stiller seg svært undrende til at Høyesterett ikke ville se på saksbehandlingsfeilen som vi har påpekt, når vi kan dokumentere at Tingrettens avgjørelse er bygget på et feil grunnlag, sa Meling, som mener at Tingretten er forelagt referater som ikke er riktige.

Gir ikke opp



Meling har ikke gitt opp kampen for sin klient. Han sier til NTB at Krekar først vil klage på det formelle utleveringsvedtaket som nå skal behandles av Justis- og beredskapsdepartementet.

Meling varsler dessuten at han forbereder en sak for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Advokaten vil også forfølge det han mener er alvorlige feil i beslutningsgrunnlaget i utleveringssaken. Han mener italienske domstoler kan ha basert siktelsen på feilaktige oversettelser av rettsdokumenter, og sier noen enten har forledet norske eller italienske domstoler.

– Får jeg ikke svaret av PST, må jeg be Spesialenheten se på dette, sier han til NTB.

Sendes tidligst ut i desember



VG har tidligere fått opplyst at Krekar tidligst kan sendes ut av landet på nyåret.

Meling har en uke på seg til å uttale seg før det blir fattet et administrativt vedtak i Justisdepartementet. Et vedtak kan bli påklaget til Kongen i statsråd. Den klagefristen er på tre uker.

Kongen i statsråd møter imidlertid for siste gang 20. desember.

Dermed blir det mest sannsynlig ingen Krekar-utsending før jul. Men det er teoretisk mulig med et ekstraordinært Kongen i statsråd før jul.

