Lagmannsretten: Krekar kan utleveres til Italia

Mulla Krekar kan utleveres til Italia, etter at en anke over utleveringen er forkastet av Borgarting lagmannsrett.

Krekars advokat, Brynjar Meling, sier til VG at han vil anke saken videre til Høyesterett.

FAKTA: MULLA KREKAR * 60 år gammel kurder fra Nord-Irak. Heter egentlig Najmuddin Faraj Ahmad. * Født 7. juli 1956. Kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. * Ledet fram til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak. Kilde: NTB * Pågrepet i 2003 og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken henlagt, blant annet av hensyn til vitnenes sikkerhet, ifølge Økokrim. * Vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet i 2003 etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H). * Kunne ikke sendes til Irak av frykt for tortur og henrettelse der. * Dømt til fengsel i fem år i 2012 for trusler mot Erna Solberg og tre kurdiske menn. Straffen senere redusert til to år og ti måneders fengsel av Borgarting lagmannsrett. Krekar ble samtidig frifunnet for anklager om oppfordring til terror. * Etter endt soning i januar 2015 besluttet Oslo politidistrikt å tvangsflytte ham til et asylmottak på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag. Borgarting lagmannsrett opphevet senere vedtaket. * I februar 2015 uttalte Krekar seg i et NRK-intervju om en av kurderne han tidligere var dømt for å ha truet. Politiet så på dette som nye trusler og offentlig oppfordring til straffbar handling. * 30. oktober samme år ble Krekar dømt i Oslo tingrett til halvannet års fengsel for trusler og til å betale 75.000 kroner i erstatning. Han ble senere frifunnet i Borgarting lagmannsrett. I en sivil sak ble han likevel dømt til å betale 40.000 kroner i oppreisning til den kurdiske mannen. Krekar krevde samtidig selv 200.000 kroner i oppreisning etter at han ble frikjent. * Natt til 12. november 2015 ble Krekar pågrepet som en av en rekke menn i flere land i Europa, i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax, og krever ham utlevert. * 9. juni startet Oslo tingrett behandlingen av utleveringsbegjæringen for Krekar og en 42 år gammel irakisk statsborger bosatt i Drammen. * 29. juni slår Oslo tingrett fast at Krekar kan utleveres til Italia.

I juni kom Oslo tingrett frem til at Krekar og en 42 år gammel iraker , som egentlig heter Najmuddin Faraj Hamad, kan utleveres til Italia. Krekar anket avgjørelsen fra tingretten, men nå har lagmannsretten altså forkastet anket.

Straffeforfølgning i Italia

«Lagmannsretten bemerker at utlevering også for Najumuddin Farah Ahmad vil være et inngrep i hans rett til familieliv og således tale mot utlevering. Men etter lagmannsrettens skjønn må hensynet til rask og fullstendig opplysning av saken, samt hensynet til det internasjonale strafferettssamarbeidet, slå igjennom da det klart taler for at straffeforfølgning skjer i Italia.», heter det i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.



Bakgrunnen for utleveringsbegjæringen var at italienske myndigheter mistenker at Krekar har deltatt aktivt i oppbyggingen av et internasjonalt terrornettverk.

Les mer: Krekars 13 år lagne kamp mot rettssystemet

Har fått PST-opptak

Advokat Meling sier til VG at han ser fram til å anke saken videre til Høyesterett – noen han har full anledning til:

– Vi har nå på egen hånd fått tak i opptakene av disse samtalene som Politiets sikkerhetstjeneste ikke vil gi ut, og som skal være mistenkelige. Vi har også fått disse nedskrevet og oversatt – og vil legge dem fram for høyesterett. Disse vil vise at det ikke er noen grunn til mistanke mot min klient, og det gleder jeg meg til, sier Meling.

Han sier at han er trygg på at han der vil få gjennomslag for sitt syn, nemlig at det ikke er grunn til mistanke mot Krekar.

Les også: Krekar sier han har lært mye av å bo i Norge

Avviser feiltolkning

I sin anke til lagmannsretten har Krekar og hans forsvarer fremholdt at deler av etterforskningsmaterialet skal være feilaktig oversatt. Men lagmannsretten avviser dette:

«Lagmannsretten kan ikke se at det er fremkommet noe i støtteskrivene som er egnet til å så tvil om tingrettens vurdering om at det er liten sannsynlighet for at etterforskningsmaterialet er enten fabrikkert, uriktig oversatt eller feiltolket», heter det i kjennelsen.

Lagmannsretten avviser også ankens påstand om å ta humanitære hensyn, men viser til at slike hensyn tillegges mindre vekt i saker der grunnlaget for utlevering er et særlig alvorlig straffbart forhold.

Lagmannsretten avviser videre at en utlevering av Krekar vil stride mot Den europeiske menneskerettskommisjonen.

Opprullet i Italia

Det var i 2011 at italiensk politi startet opprullingen av en internasjonal terrornettverk kalt Rawti Shax - og hvor Mulla Krekar ble utpekt som en leder. Krekar selv hevdet at dette var et politisk parti.

Les også: Rawti Shax hadde egne treningsleire

Italiensk politi skal ha lyttet til flere samtaler som Krekar har hatt med sine medarbeidere. Slik har det blitt dannet et bilde av at mulla Krekar hadde nær og sterk kontroll over medlemmene.

Ifølge italiensk politi skal Krekar har fortalt dem han snakket med om hvordan han, da han var i eksil i Norge, klarte å samle om lag tre millioner norske kroner som skulle brukes til væpnet kamp, og for å bygge en treningsleir i «de viktigste områdene».

Skaffet lydopptakene

Det er i følge lagmannsretten mulla Krekars italienske forsvarer som har skaffet de nevnte lydopptakene som italiensk og norsk politi mener gir grunn tilmistanke mot Krekar. Dette utgjør blant annet skriftlige dokumenter på 20 000 sider.

Lagmannsretten viser blant annet til at den italienske fengslingskjennelsen - bare den er på 1100 sider - inneholder en grundig gjennomgang av grunnlaget for mistanken.

En begjæring om utlevering er ingen straffesak, og tar bare stilling til hvorvidt det er god grunn til å mistenke en person for en straffbar handling - og om utlevering er et uforholdsmessig inngrep.