Krekar-saken: Norge misforsto italiensk lov

Norge kjente ikke til at kravet om utlevering automatisk falt bort etter den italienske kjennelsen i mars.

Eurojust, EUs politisamarbeid, bekrefter nå at det har vært en dialog om Krekar-saken mellom norske og italienske representanter.

Allerede i januar advarte italienere om at utleveringsprosessen kunne bli vanskelig fordi Norge brukte lang tid på saken.

To måneder senere skjedde det italienerne hadde advart om. I en kjennelse fra mars kom det frem at Krekar ikke lenger kunne holdes fengslet. Dommeren viste til nettopp tidsbruken, samt at de påståtte forbrytelsene lå langt tilbake i tid.

Har hatt løpende dialog med Italia



Etter italiensk lov, ville også da utleveringsbegjæringen trekkes. Slik er det ikke i Norge.

Hilde Stoltenberg er Norges representant i EUs juridiske samarbeidsenhet. Foto: Eurojust

– Når vi får en utleveringsbegjæring så forholder vi oss til den, sier Norges representant i Eurojust, Hilde Stoltenberg, til VG.

– Men burde dere ikke sjekket nøyere ut hvordan det italienske regelverket fungerer?

– Det er nettopp derfor vi har et internasjonalt regelverk. Vi ble ikke på noe tidspunkt gjort oppmerksom på at utleveringsbegjæringen var trukket.

Stoltenberg forteller at italienske myndigheter hele veien har blitt orientert om utviklingen i Krekar-saken fra tingretten til lagmannsretten og videre til Høyesterett forrige uke.

Først to dager etter at Høyesterett slår fast at Krekar kan utleveres, kommer beskjeden fra Italia om at de allikevel ikke vil ha ham.

Norske myndigheter dobbeltsjekket



Hverken de italienske eller norske representantene i Eurojust ble varslet om at utleveringsbegjæringen var trukket. At italiensk lov er ulik norsk lov på dette punktet, ble heller ikke formidlet til norske myndigheter.



– Den norske desken understreker at norske myndigheter ikke ble gjort oppmerksomme på italiensk lov på dette området, heter det i uttalelsen fra Eurojust.

Hvorfor utleveringsbegjæringen ble trukket så sent som nå, og hvorfor det skjer to dager etter at Høyesterett konkluderte med at Krekar kunne utleveres til Italia, har vært ubesvarte spørsmål.

Justisminister Anders Anundsen har tidligere sagt at de fikk beskjed, via nettopp Eurojust og PST, at utleveringsbegjæringen besto - til tross for den italienske kjennelsen.

Torsdag viste norske myndigheter frem e-postkorrespondansen de hadde med italienske myndigheter etter kjennelsen ble levert i mars. Der spurte statsadvokat Petter Sødal om Italia fortsatt ønsket Krekar utlevert, og den italienske representanten for Eurojust svarte «Yes!».

Rettssaken mot Krekar, i den italienske byen Bolzano, er berammet til 13. mars 2017. Opprinnelig var ti personer, blant dem Krekar og en annen mann fra Norge, tiltalt. Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax.

Det var Eurojust som koordinerte den transnasjonale aksjonen mot Krekars angivelige terrornettverk i fjor.