Italias begjæring om utlevering av mulla Krekar vil bli trukket tilbake, ifølge Riksadvokaten.

– Jeg har sendt bud til hans familie og bedt dem ta seg til Ila landsfengsel for å hente ham hjem, sier en fornøyd advokat Brynjar Meling til VG.

Advokatens gode humør skyldes at hans klient, omstridte mulla Krekar, ikke vil bli utlevert til Italia likevel, slik landet tidligere har krevd. Meling er lettet over at italienske myndigheter nå har trukket begjæringen om utlevering, og bekrefter at Krekar skal løslates onsdag.

– Riksadvokaten har mottatt kopi av brev av 25. november 2016 fra det italienske justisministeriet hvor det er opplyst at Italias begjæring om utlevering av mulla Krekar vil bli trukket tilbake, bekrefter Riksadvokaten.

Bakgrun – Derfor vil Italia ha Krekar:

• 12. november 2015 ble Krekar pågrepet som en av flere menn fra forskjellige land i Europa, i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.

• I etterkant av aksjonen kom det en utleveringsbegjæringen fra Italia til Norge, fordi myndighetene i landet mistenkte at Krekar har deltatt aktivt i oppbyggingen av et internasjonalt terrornettverk. Italia ville stille ham for retten.

• 9. juni i år startet Oslo tingrett behandlingen av utleveringsbegjæringen for Krekar. • 20 dager senere slo Oslo tingrett fast at Krekar kan utleveres til Italia, uten å fastslå når dette ville skje.

• Nå har italienske myndigheter bestemt at de ikke vil ha Krekar likevel – etter å ha gjennomgått sakens detaljer på nytt. Dette bekrefter Riksadvokaten, uten å gå inn på hvorfor begjæringen er trukket tilbake.

BAKGRUNN: Mulla Krekar varetektsfengslet



Meling: – Regner med de har gått nøye gjennom materialet



– To minutter før pressemeldingen gikk ut fra Riksadvokaten, fikk jeg en telefon fra PST. Jeg ble da fortalt at han var beordret løslatt, sier Meling til VG.

Han ønsker å komme til bunns i hvorfor norske påtalermyndigheter og norsk rett ikke ble innformert om at Italia opphevet utleveringsbegjæringen allerede i mars i år.

– Vi fanget opp at Italia hadde opphevet begjæringen overfor de engelske siktede i samme sak. Dette holdt vi fram overfor Oslo Tingrett før påske, men vi fikk opplyst fra Justisdepartementet at dette dreide seg om en misforståelse, sier Meling.

Advokaten mener at både Utenriksdepartementet og Justisdepartementet har et forklaringsproblem:

– Enten har noen bevisst hold denne informasjonen unna, eller så har de unnlatt å følge opp sakens gang i Italia. Jeg regner med at Italia har gått nøye gjennom materialet, slik vi gjorde, og akkurat som vi fant ut, konkludert med at det er ingen grunn til mistanke mot Krekar.

Forsker: Krekar kan komme tilbake til Norge

Førstestatsadvokat: – Overrasket



Førstestatsadvokat Jan F. Glent sier til VG at tilbaketrekkingen av begjæringen fra Italia kom overraskende på Statsadvokatembetet.

– Vårt embete har vært i kontakt med Italia en god del ganger i denne utleveringsfasen, og aldri har det blitt sagt at kjennelsen fra mars ville bli trukket tilbake.

– Hvordan har samarbeidet med Norge og Italia vært?

– Etterforskningssamarbeidet har vært bra, men det at man har trukket tilbake utleveringsbegjæringen kom overraskende på oss.

Glent sier at Statsadvokatembetet ikke har noen informasjon om hva som skjer videre i Italia. Han påpeker at saken fra norsk påtalemyndighets side nå er avsluttet, så sant det ikke oppstår nye forhold tilknyttet mulla Krekar.

– Ikke fått signaler tidligere



Begrunnelsen for å trekke tilbake utleveringsbegjæringen er at fengslingskjennelsen som lå til grunn for begjæringen ble opphevet av italienske myndigheter 3. mars i år, ifølge Riksadvokaten. Det er ikke opplyst hvorfor kjennelsen ble opphevet.



– Riksadvokaten har ikke tidligere på noe tidspunkt fått signal fra italienske myndigheter om at utleveringsbegjæringen ville bli trukket tilbake, sier Riksadvokaten.



Bakgrunn: Mulla Krekar pågrepet i storstilt antiterroraksjon

PST: – Ikke fått en forklaring



Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier de er overrasket over at Italia har trukket begjæringen om utlevering av mulla Krekar.

– Vi er overrasket over at begjæringen om utlevering trekkes og vi har ikke fått noen forklaring på hvorfor det skjer, sier seniorrådgiver Martin Bernsen hos PST til VG.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier han tar Italias beslutning om å trekke begjæringen om utlevering til seg.

– Jeg forholder meg til at dette er vurderinger som er tatt av italienske myndigheter i forbindelse med deres straffesak, sier Anundsen.

– Hvorfor vi ikke har fått beskjed før nå om kjennelsen i mars vil vi vurdere å ta opp med italienske myndigheter når vi får den formelle henvendelsen om at utleveringsbegjæringen er trukket tilbake, sier justisdepartementets kommunikasjonssjef Gunnar Johnsen til VG.

Les mer: Krekars 13 år lange kamp mot rettssystemet

Solberg: – Dette må vi bare akseptere



Statsminister Erna Solberg sier spørsmålet om utlevering av Krekar ikke er et politisk, men et juridisk spørsmål.

– Hvis det ikke er grunnlag i saken som skulle lede til utlevering, er det helt naturlig at italienerne mener de ikke lenger har en sak mot mulla Krekar. Da er dette noe vi bare må akseptere, fordi sånn er situasjonen, sier Solberg.