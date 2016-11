Forsker: Krekar kan komme tilbake til Norge

Krekar kan vende tilbake til Norge selv om han blir utlevert til Italia, mener eksperter.

Lagmannsretten besluttet 21. oktober at mulla Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Hamad, kan utleveres til Italia. Han anket umiddelbart.

I dag kom Høyesteretts ankeutvalg med en kjennelse som forkastet Krekars anke. Der konkluderes det med at vilkårene for utsendelse er til stede.

– Rett til å vende tilbake



Gjermund Mathisen har skrevet en doktorgrad om utlevering. Han sier til VG at selv om Krekar blir utlevert til Italia, kan han komme tilbake til Norge.

– I en sak om utlevering som i denne saken, er det ikke noe som hindrer at man kan komme tilbake igjen etter at man har sonet sin straff. Utlevering som i denne saken er noe annet enn utvisning, sier Mathisen, som er direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling.

Også jusprofessor Kristian Andenæs sier Krekar kan komme tilbake til Norge.

– Hvis du har lovlig opphold i Norge, og du blir utlevert til en fremmed stat for straffeforfølging, så har du rett til å vende tilbake til Norge etter utholdt straff, sier Andenæs, som er professor emeritus ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, til NTB.

Mulla Krekar ble formelt utvist fra Norge i 2003 av hensyn til landets sikkerhet. Han kan imidlertid ikke sendes til Irak på grunn av fare for tortur og henrettelse der. Andenæs mener at han likevel kan komme tilbake til Norge i påvente av en mulig permanent utvisning til Irak.

Fortsatt en del som gjenstår

Hans advokat Brynjar Meling varslet overfor VG onsdag at de ønsker å klage inn saken til Justisdepartementet, men også til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Det Justisdepartementet nå skal ta stilling til, er om Krekar skal sendes ut.

Meling får nå en frist på en uke til å uttale seg før det blir fattet et administrativt vedtak i Justisdepartementet. Et vedtak kan bli påklaget til Kongen i statsråd. Den klagefristen er på tre uker.

Kongen i statsråd møter imidlertid for siste gang 20. desember, dermed kan Krekar tidligst sendes ut av landet på nyåret.

Mathisen vil ikke spekulere for mye i Krekars fremtid, men forteller at det er utenom det vanlige at noen når fram i Kongen i statsråd.

– Sånne klager har man sett flere av tidligere, og jeg kan ikke huske at noen har nådd fram. Men nå vil noen si at denne saken er utenom det vanlige, sier han.

Kan få midlertidig forføyning

Når det gjelder den varslede anken til Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg, forteller Mathisen at Krekar i første omgang kan be om en midlertidig forføyning før domstolen tar stilling til om det har blitt begått brudd på menneskerettighetene.

En slik forføyning innebærer at Krekar kan bli i Norge inntil saken er ferdigbehandlet i Strasbourg.

– Slike forføyninger har blitt gitt tidligere, men så vidt jeg kan komme på, har det vært i saker der det har vært snakk om utlevering i tilfeller der personen har ventet på dødsstraff, sier Mathisen.

Han legger til at hans forståelse er at terskelen ligger høyt for å få en slik forføyning.

– Dersom Krekar skulle få en midlertidig forføyning, og saken blir behandlet i Strasbourg, i hvor lang tid kan han bli?

– Det kan ta lang tid. Kanskje år.

Vurderer å kontakte Spesialenheten

Ifølge NRK mener Meling at italienske domstoler har basert seg på feilaktige oversettelser av dokumenter i Krekar-saken. Nå vil han vite hvem som har oversatt materialet, og ber Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gi svar.

– PST må svare. Og får jeg ikke det svaret, må jeg be Spesialenheten se på dette, sier Meling etter at det ble klart at Krekar kan utleveres.

– Jeg har avlyttingsmateriale som viser at den oppfatningen som framkommer i det italienske materialet er feil. Noen har forledet norske domstoler eller noen har forledet italienske domstoler. Spørsmålet er hvem som har gjort det, sier Meling.

