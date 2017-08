Motstandsmannen Kåre Grønnsund (92) skulle kastes ut av landet. Nå får han bli

Etter en lengre prosess sendte politiet brev til Kåre Grunnsund (92) og sa han måtte forlate landet innen 29. august.

Grunnsund flyttet til Australia 27 år gammel, og mistet sitt norske statsborgerskap etter å ha oppholdt seg lenge i utlandet.

Nå vil han flytte hjem igjen for godt, men det har vært lettere sagt enn gjort.

– Han vil gjerne bo her de siste årene og dø her og bli begravet sammen med sine foreldre, forteller vennen og støttespilleren Olav Magne Røsvik til VG.

Grunnsund har hatt oppholdstillatelse hver gang han har vært i Norge de siste årene. I fjor høst søkte han om å få tilbake statsborgerskapet sitt. Men: I et brev fra politiet datert 29. mai fremgår det imidlertid at søknaden er henlagt, og at han må forlate landet innen førstkommende tirsdag 29. august.

Det skriver Drangedalsposten, som først omtalte saken.

Men: Den lange prosessen har en mer lykkelig utgang enn hva brevet til politiet antydet.

Etter Røsviks engasjement for vennen og lokalavisens omtale tok saken en ny vending. Telemarkingen Bård Hoksrud (Frp) er en av dem som har engasjert seg, sammen med varaordfører Arnt Olav Brødsjø (V) og redaktør Jan Magne Stensrud.

Nå opplyser UDI til VG at Grunnsund likevel får bli, forutsatt at han nå søker på riktig måte.

Områdeleder Anne Kari Kollstrøm i UDI forklarer hva som skjedde.

– Han søkte statsborgerskap, men trakk søknaden fordi han ikke kan søke direkte statsborgerskap når han ikke bor i Norge.

– Da vi ble kjent med saken, så vi hva dette dreide seg om. Det vi har kunnet informere om er at han kan søke oppholdstillatelse fordi han er født norsk. Etter å ha hatt den oppholdstillatelsen i to år kan han søke statsborgeskap.

– Har han fått for dårlig informasjon?

– Jeg kjenner ikke til flere detaljer i saken, men det er politiet som er UDIs førstelinje. De er flinke til å gi informasjon. UDI har også en svartjeneste hvor de som behandler sakene tar telefonen. Han ville ha kunnet få informasjon i forhold til hans tilfelle dersom han hadde ringt. Når det er sagt ,er vi glade for at vi fikk muligheten til å rette opp slik at han får informasjonen han trenger.

Søknaden er ennå ikke innvilget, men det hele vil ende godt, sier redaktør Stensrud.

– Mens vi har vært hos Kåre i dag har statsråd Listhaug ringt. Dersom han møter hos politiet og starter søknadsprosessen på nytt har vi fått forsikringer om at dette skal gå bra. Det har vist seg at han har søkt på feil grunnlag. Han slipper å forholde seg til politiets brev om at han må forlate landet tirsdag.

Bård Hoksrud engasjerte seg i saken da han så lokalavisens oppslag fra Drangedal, og sier til avisen at det var helt galt at den tidligere motstandsmannen ikke skulle få oppfylt ønsket om å bli begravet i Norge.

– At saken får en positiv utgang er veldig gledelig. Jeg tok dette opp med politisk ledelse i departementet, og hadde også en prat med avdelingsdirektør i UDI som behandler sakene. Han ringte mens vi var her hos Kåre og fortalte hva som måtte gjøres for å få søknaden på rett kjøl igjen.