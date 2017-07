Evakuerte 30 husstander etter storbrann i Moss

Mye røyk velter over Moss etter at det har tatt fyr i en lagerbygning.

Politiet i Østfold skriver på Twitter at det brenner i lagerbygningen i Vålerveien 1, ved siden av Kias sykkelverksted ved Solgård skog i Moss.

Samtlige beboere i Tjerneveien og Skanseveien måtte evakueres fra området – totalt 30 hus ble evakuert. Like over 23.00 melder politiet på Twitter at røyken har avtatt, og beboerne kan flytte tilbake igjen.

Røykskyene kan ses helt fra Hortensiden.

Elise Dumben var på vei fra Mosseporten da hun så at det veltet svart røyk ut av bygget.

– Det begynte kanskje for ti minutter siden, men det gir seg ikke. Det ser ut som om det er en stor brann, sier hun.

Hun forteller at det er politi tilstede, men at det foreløpig ikke er noe brannmannskap på plass.

– Det ser ut som om det er trafikkaos på steder, sier hun.

Øystein Sivertsen jobber i sykkelverkstedet som ligger ved siden av lagerbygningen som brant. Han forlot stedet rundt ti på halv ti mandag kveld.

– Det ser ut som de har kontroll nå, de har fått inn en skumbil fra Rygge flyplass nå som bidrar i slukkingen.