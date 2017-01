Trekker anken i Monika-saken – dommen på 18 års forvaring blir stående

Domfelte i Monika-saken, Donatas Lukosevicius, trekker anken, opplyser statsadvokaten. Tingrettens dom blir dermed stående.

Lukosevicius ble i juli 2016 dømt til 18 års forvaring for drapet på Monika Sviglinskaja (8), men valgte senere å anken dommen. Anken skulle etter planen behandles i Gulating lagmannsrett i februar i seks uker.

Statsadvokat Benedicte Hordnes opplyser nå at den 34 år gamle litaueren har valgt å trekke anken.

Bistandsadvokaten til Monikas mor Kristina Sviglinskaja, forteller at hun er svært lettet over at saken har fått sin endelig avslutning.

– Status nå er at Kristina har blitt endelig hørt og har fått fullt medhold for det hun har forklart hele veien – at det var han som drepte Monika, sier bistandsadvokat Stig Nilsen.

Han opplyser at moren til Monika tolker dette som at han innrømmer skyld. Nilsen sier at Kristina er svært glad for at hun slipper å gjennomføre en ny rettsrunde.

– Saken er nå rettskraftig avgjort og hun har dermed fått fullt medhold for sitt krav mot gjerningsmannen ved at tingrettens dom blir stående, sier Nilsen.

Ble siktet tre år etter

Lukosevicius ble i Nordhordland tingrett i fjor sommer dømt til 18 års forvaring for drapet på åtte år gamle Monica Sviglinskaja som ble funnet død i hjemmet på Sotra 14. november 2011.

Monika-dødsfallet ble først henlagt som selvpåført skade høsten 2012, men ble tatt opp igjen våren 2014 etter at en drapsetterforsker gikk gjennom saken og slo alarm.

I oktober samme år ble morens tidligere samboer, 34 år gamle Donatas Lukosevicius, pågrepet. 34-åringen ble senere siktet for forsettlig drap på Monika tre år etter at hun ble funnet død.

Under rettsaken i fjor mente retten at det var hevet over enhver tvil at Monika ble drept.

– Det hender at barn på Monikas alder begår selvdrap, men det er sjelden. Dersom Monika skulle ha begått selvdrap, måtte hun ha gjort det i stummende mørke. Heller ikke en ulykke ved lek, er sannsynlig, leste dommer Håkon Rastum.

Rettens totalvurdering var at Lukosevicius drepte Monika, men at han kun hadde planlagt innbrudd og tyveri. I dommen fra det:

«Tiltalte dreper et barn på åtte år, som ikke har mulighet til å forsvare seg. Drapet skjer i barnets hjem og tiltalte kveler henne med et belte han finner på stedet. Barnet var våkent da hun ble drept og har nødvendigvis følt stor frykt før og under drapshandlingen.»

Lukosevicius ble i fjor også dømt til å betale 250.000 kroner i oppreisning til Monikas mor.