Berge Gerdt Larsen var anonym velgjører i Monika-saken

Bergensmillionæren Berge Gerdt Larsen (63) ga i det skjulte garanti og bidro økonomisk i Monika-saken.

Dette bekrefter både privatetterforsker Ola Thune, som arbeidet for investoren, og bistandsadvokat Stig Nilsen, som hjalp Monikas mor Kristina Sviglinskaja med saken.

I dag gis Ola Thune bok «Byen vest for loven – ukultur, maktspill og udugelighet i Bergen» ut – og mannen med ideen til boken og økonomisk støttespiller bak er samme forretningsmann – Berge Gerdt Larsen.

Selv etterforsket

BYEN VEST FOR LOVEN: Privatetterforsker og eks-Kripos-sjef Ola Thune med voldsom kritikk av politiet. Foto: Helge Mikalsen , VG

Den 63-årige olje- og rigg-gründeren fra Bergen har i mer enn ni år vært etterforsket av politi og skattemyndighetene for påstått formue skjult i utlandet.

Han havnet på 374-plass på Kapitals liste over landets rikeste i 2016, Han ble frifunnet av lagmannsretten i august 2016.

Da den i ettertid underlige henleggelsen av Monika-saken begynte å versere i media våren 2014, ble det også snart kjent at advokat Stig Nilsen arbeidet for Monikas mor.

Da pågripelsen var et faktum i oktober 2014, ble det også klart gjennom VG at advokaten hittil for en stor del hadde arbeidet gratis og forskuttert av egen lomme en uavhengig gransking av saken utført av tidligere Kripos-ekspert Asbjørn Hansen.

Ville hjelpe



Ifølge Ola Thune ba da den politiforfulgte investoren Larsen ham om å opprette kontakt med advokat Nilsen – for å bidra økonomisk. Det ble da snakk om å garantere for mulige utgifter bistandsadvokaten hadde – og hjelpe til økonomisk hvis det trengtes.

– Vi hadde da et møte med Stig Nilsen, og deretter ble saken overlatt til en advokat for Larsen, så det ble laget en avtale, sier Thune.

Advokat Stig Nilsen bekrefter dette. Ifølge Nilsen ble de fleste av hans utgifter etter hvert dekket av det offentlige da han ble oppnevnt som bistandsadvokat, men at Gerdt Larsen sørget for at han ikke tapte penger.

– Jeg forsto senere at det var tale om Berge Gerdt Larsen. Jeg forsto også at han ikke ønsket noe tilbake med bakgrunn i at han ønsket å være anonym, men hadde et reelt ønske om å hjelpe andre i kampen for rettferdighet.

– Snakket aldri om det



Monika-saken Monika Sviglinskaja (8) ble 14. november 2011 funnet død hjemme i leiligheten på Sotra, der hun bodde sammen med sin mor.

Politiet konkluderte etter ni måneder med at det ikke kunne slås fast at det hadde skjedd noe straffbart i saken. Politiet mente at åtteåringen hadde tatt sitt eget liv.

Tre år etter at Monika Sviglinskaja ble funnet død, ble morens ekssamboer siktet for forsettlig drap på åtteåringen.

Mannen er nå tiltalt for drap. Rettssaken startet i Nordhordland tingrett 30. mai.

Slik skriver Ola Thune selv om dette i boken:

«Via andre fikk jeg høre at han donerte store pengesummer til gode formål. Kanskje passet det ikke med imaget som kompromissløs forretningsmann, for han snakket aldri om det selv. Derfor ble jeg egentlig ikke veldig overrasket da Larsen spurte om jeg kunne undersøke om Monikas mor hadde behov for hjelp eller økonomisk støtte».

Få dager senere møtte de hverandre, og Nilsen virket overrasket over forslaget.

Thune oppga da ikke hvem som var oppdragsgiveren hans. Men Nilsen bekreftet at Monikas mamma absolutt hadde behov for økonomisk støtte, hun hadde pådratt seg gjeld i forsøket på å få saken gjenopptatt. Det formelle ble så ordnet via advokat.

Ola Thune avviser at boken om det elendige bergenspolitiet er et bestillingsverk fra hans mangeårige oppdragsgiver Berge Gerdt Larsen. I boken tar han for seg det han mener er en rekke kontroversielle saker som fant sted før den store politiskandalen:

– Dette er saker hvor jeg selv har samlet informasjon gjennom alle disse årene. Det er saker som har det til felles at de kommer skjevt ut fra hoppkanten, og de evner ikke å rette det underveis, mye på grunn av tunnelsyn, eller de vi kaller bekreftelsessyndromet, sier Thune.

– Ikke riktig å generalisere

FIKK PENGEHJELP: Bergensmillionær Berge Gerdt Larsen ga pengegaranti og økonomisk hjelp til mamma Kristina Sviglinskaja etter at drapet på datteren Monika ble henlagt som selvmord. Foto: Privat

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt mener Thunes bok gjør en feil ved å generalisere:

– Det er politiets plikt å etterforske handlinger som kan være straffbare. Lovens krav er at det «skal være grunn til å undersøke om det foreligger straffbare handlinger». Våre undersøkelser kan enten føre til henleggelse eller tiltale der saken kan ende med frifinnelse eller dom. Det blir ikke riktig, som Ola Thune gjør, å generalisere og «summere opp» saksutfall som han gjør. Sakene må vurderes uavhengig av hverandre, og veivalg underveis må vurderes ut fra den situasjon som var ved avgjørelsestidspunktene. Gjør en det, vil en finne ut at det ikke er noen grunn til å tro at kvaliteten på bergenspolitiets arbeid er dårligere enn andre steder, sier politimesteren.

Berge Gerdt Larsen har ikke besvart VGs henvendelser.