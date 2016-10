Møre og Romsdal Frp vraket to statsråder på listetoppen

Hverken Jon Georg Dale eller Sylvi Listhaug nådde opp hos nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Frp. De vil ha sunnmøringen Frank Sve (48) som listetopp for Frp til stortingsvalget neste år.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug er innstilt som nummer to, mens Landbruks- og matminister Jon Georg Dale får tredjeplassen på listen.

At Dale er innstilt på tredjeplass betyr at det ikke er sikkert at han får plass på Stortinget. Både Sve og Listhaug vil trolig bli innvalgt.

– Jeg har stilt meg til disposisjon for partiet, og ønsker en høyest mulig plassering som gir grunnlag for sikker stortingsplass, sier Jon Georg Dale til VG.

– Er du fornøyd med tredjeplass?

– Tredjeplassen er et usikkert mandat. Nå er det opp til lokallagene å gi sine innspill.

Oslo 20151216. Jon Georg Dale (Frp) blir den nye landbruksministeren og får nøkkelen av avtroppende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Overraskende



Listhaug har sagt hun har ønsket en «sikker» nominasjon, og valgforsker Frank Aarebrot mente Listhaug på topp ville være attraktivt for mange fylkeslag.

– En kjent førstekandidat gir resten av listen drahjelp, og partiet kan kanskje få inn flere personer på Stortinget, sa Aarebrot til NTB i august.

Listhaug vurderte lenge om hun skulle takke ja til stortingsplass eller om hun skulle trappe ned av hensyn til familien. Hun bestemte seg i høst for å fortsette, og fortalte nylig at hun er gravid med sitt tredje barn.

Les mer: Vurderte å gi seg for familien

Beslutningen om å toppe listen med Frank Sve kom svært overraskende på sentrale personer i partiet, skriver Sunnmørsposten.

Planen da nominasjonskomiteen samlet seg til møte i går ettermiddag var å sende ut en liste uten et navn på toppen, etter at Harald Tom Nesvik overraskende trakk seg lørdag. Men under møtet skjedde det noe, bekrefter leder av nominasjonskomiteen Stig Rune Andreassen.

Enstemmig



– Under møtet ble en enstemmig komité enig om at vi ønsket å sende ut en liste med forhåndsnominerte kandidater og at vi ville foreslå Sve på førsteplassen, sier Andreassen.

Sve var ordfører i Stranda kommune fra 2002 til 2011 og er mangeårig fylkesleder i Møre og Romsdal Frp.