Mobiltelefon eksploderte i hånden på treåring

Da mobiltelefonen plutselig eksploderte i hånda på tre år gamle Karl Marius, hoppet storebror Marc Kristian (6) resolutt ned fra doskåla og pøste vann på lillebrors hånd.

Gutten fikk andregrads forbrenning på venstrehånda da mobilen - av type Samsung Galaxy Note 2 - eksploderte, men pappa Kurt-Preben Nielsen (56) mener det kunne ha gått verre uten storebrorens snarrådige reaksjon.

– Hadde ikke Marc Kristian reagert slik han gjorde, hadde brannskadene blitt atskillig mer alvorlige enn de nå engang ble. Marc Kristian er helten i huset han nå, sier Nielsen til VG.

Adresseavisen har også skrevet om denne saken tidligere.

Episoden skjedde hjemme hos samboeren og deres fem felles barn i Manila på Filippinene den første mandagen i mars. Kurt-Preben Nielsen er skipper for Höegh LNG og flyttet hjem til Trondheim før jul for å forberede familiegjenforening, men befant seg i Egypt på jobb da dramaet begynte.

OPPBRENT: Slik så telefonen, av typen Samsung Galaxy Note 2, ut etter eksplosjonen. Den var ikke i lading da den tok fyr. Foto: Privat

– Min samboer, Marjorie Grace Pinto, hørte smellet fra eksplosjonen, og skyndte seg ned fra soverommet med minstemann på to år, Kim Marin. Da hun kom ned, hadde storebror Marc Kristian, som fortsatt satt på doskåla, allerede begynt å spyle lillebror. Toalettdøren hadde stått åpen, slik at han så alt som skjedde. Marc Kristian hadde ikke bare spylt lillebror, men også sofaen og hele førsteetasjen. Alt var vått, forteller Nielsen, som likevel presiserer at vannskadene ikke var det viktigste i dette tilfellet.

Karl Marius ble deretter kjørt til St. Luke's Medical Center der det ble konstatert andregrads forbrenning på hånd og skulder, samt brannsår i ansiktet og på lårene. Treåringen fikk umiddelbar behandling, rensing av sår, smertestillende og stivkrampesprøyte.

– Min samboer berømmer helsepersonellet på St.Luke's som slapp alt de hadde i hendene da de kom dit. For min egen var jeg ikke helt klar over skadeomfanget først, men ettersom tekstmeldingene tikket inn fra min samboer, skjønte jeg at Karl hadde vært heldig oppe i alt. Jeg fryktet respirasjonsproblemer med tanke på at gutten muligens hadde inhalert dette, men det sier St Luke’s at han ikke hadde gjort, sier Kurt-Preben Nielsen.

BRANNSKADET: Tre år gamle Karl Marius fikk brannskader også i ansiktet og på skulderen etter at mobilen eksploderte. Foto: Privat

Selv ønsker han ikke å spekulere i hvorfor mobilen plutselig eksploderte, men sier han kjenner godt til at det har vært problemer med andre typer Samsung-telefoner. Blant annet ble det i fjor nedlagt forbud mot å bruke Samsung Galaxy Note 7 under flyreiser etter flere eksplosjonstilfeller med mobiltypen.

– Jeg har fått med meg at fabrikken som produserte batterier til skandalemobilen Note 7 er lagt ned. Så kan man jo spørre seg om den fabrikken også leverte batterier til andre modeller, sier han.

Neste mobiltelefon blir iallfall ikke Samsung. Faktisk kan det gå en stund før det blir en ny mobiltelefon på sønnene hans i det hele tatt.

– Både Karl Marius og hans storebror Marc Kristian er nå totalt anti-gadget-gutter. Marc Kristian tar nesten helt av når han ser andre som leker med mobiltelefon og hyler; «den vil eksplodere!» eller «den vil brenne!», forteller Nielsen.

FORELDRE: Kurt-Preben Nielsen og Marjorie Grace Pinto. Foto: Privat

Hanna Brenner er kommunikasjonssjef i Samsung Nordic og ser alvorlig på hendelsen.

–Vi tar denne typen hendelser på det største alvor. Kundesikkerhet er vår høyeste prioritet, og vi jobber tett med de kunder som har opplevd problemer med et Samsung-produkt for å undersøke saken nærmere. Det er ingen kjente problemer med Galaxy Note 2. Frem til Samsung mottar og kan undersøke enheten, er det vanskelig å uttale seg om årsaken til hendelsen. I dette tilfellet håndteres saken av Samsung i Filippinene, da slike hendelser blir tatt hånd om av Samsung lokalt, opplyser Hanna Brenner til VG.