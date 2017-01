Røe Isaksen plages av vennene: Mangelfulle mobbetiltak

Regjeringens mest synlige tiltak mot mobbing hittil, er en nettside. Nå reagerer vennene i KrF, Venstre og Unge Høyre på manglende mobbe-grep.

Selv kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens partifelle og med-deltager i Høyres programkomité, Kristian Tonning Riise, er på kollisjonskurs med skolestatsråden i hans politikk mot mobbing.

Flere VG har snakket med, peker på Utdanningsdirektoratets enkle nettside mot mobbing som et av få synlige tiltak etter at denne regjeringen tok sete for over tre år siden.

– Bør revurdere klageinstans



Riise, som også leder Unge Høyre, mener skolestatsråden begår en bommert når han fortsatt vil at landets fylkesmenn skal være klage- og sanksjonsinstans i mobbesaker.

– Forslaget om at Barneombudet skal få denne funksjonen, er så godt at Torbjørn Røe Isaksen bør revurdere dette, sier Riise til VG.

Han mener det uavhengige Barneombudet med sin barnekompetanse, kunnskap om mobbing og synlighet for barn og unge, vil være langt mer egnet enn fylkesmennene, som Røe Isaksen og regjeringen går inn for.

FÅR PES: Torbjørn Røe Isaksen (H) er kunnskapsminister og regjeringens ansvarlige statsråd for tiltak mot mobbing i skolen. Foto: Frode Hansen , VG

Tidligere har både det regjeringsoppnevnte Djupedal-utvalget og Barneombudet selv vært krystallklare om at barnas eget ombud bør rustes opp og gis ansvaret som barn og unges klage- og sanksjonerings-organ i mobbesaker.

Regjeringens tiltak mot skolen: Kompetansepakke til kommunene, med tilhørende skoler og barnehager. Startet høsten 2016.

Nettstedet Nullmobbing.no ble etablert i august 2016 med info om rettigheter og hvordan konkrete mobbesaker kan håndteres.

«Partnerskap mot mobbing» underskrevet av flere aktører i skoler og barnehager som erstatning for det tidligere «Manifest mot mobbing».

Støtte på 1,5 mill. kroner til mobbeprogrammer i skolen.

Nytt nettverkstøy tatt i bruk – «ReFlex»som skoler og kommuner kan bruke for å sjekke om de følger reglene om skolemiljø godt nok.

Forskriftsendring som har gjort adgangen bedre for skoleeier til å flytte mobber til annen skole. (Kilde: Kunnskapsdepartementet)



Dette skulle blant annet innebære at barnas ombud både ble et sentralt mobbeombud og et organ som kunne bøtelegge kommuner som ikke fulgte opp mobbesaker.

KrFs utdanningspolitiker Anders Tyvand kjemper på sin side for at alle fylkeskommuner får et eget mobbeombud. Han er mest kritisk til at regjeringen vil gi lærerne og skolelederne mer definisjonsmakt over hva som er mobbing av elever på skolen.

Elevens egen opplevelse



– Vi kan ikke få en situasjon der en elev opplever å bli mobbet, men ikke blir tatt på alvor av skolen. Det er helt grunnleggende at det er elevenes egen opplevelse av mobbing som ligger til grunn. Da blir det også lettere for barn og unge å komme til en voksen for å fortelle, sier Tyvand til VG.

Også Barneombudet har i høringsrunden advart mot at elevens egen opplevelse av mobbing tillegges for lite vekt i fremtidige mobbesaker.

Sist tirsdag kom Elevundersøkelsen som viste at mange voksne på skolen er uvitende om mobbingen av elevene.

Venstres stortingsrepresentant Abid Raja synes regjeringen og Røe Isaksen er for trege med tiltakene mot mobbing.

Kommende tiltak Årets statsbudsjett: 75 millioner kroner til innsats for å forebygge og stanse mobbing. (økning på 35 mill. fra 2016.)

Fylkesmannens kompetanse og kapasitet styrkes med 17 millioner ekstra.

3 mill. kroner til bedre støtte og veiledning til mobbeofre og deres familier.

Styrking av kompetansen lokalt øker med 10 mill. til 40 millioner kroner.

Bevilgninger til ca. 100 flere helsesøsterstillinger i skolen. Nye lovforslag: Ny lovproposisjon kommer med forslag til nytt kapittel om skolemiljø, nytt regelverk.

Det skal stå tydelig i loven at alle elever har rett til et trygt skolemiljø og at mobbing er uakseptabelt.

Innføring av aktivitetsplikt som i praksis betyr at skolene skal handle raskt og effektivt.

Fylkesmannen skal få rett til å gi pålegg om hva kommunen skal gjøre.

Lovfesting av hjemmel til å gi tvangsmulkt/dagbøter for endring for kommuner som ikke følger fylkesmannens pålegg.

Innføring av informasjonsplikt til både elever og foreldre (elevene er nytt). De skal vite hva de kan kreve av skolen og at de kan ta saken videre til fylkesmannen.

Klageordning for raskere klagebehandling. Fylkesmannen fortsatt klageinstans. (Kilde: Kunnskapsdepartementet)

– Nei, han har ikke gjort nok. Noe er bra, men han har ikke fulgt opp lovverk, plassert ansvar og fulgt opp det han lovet skulle være på plass før jul. For hver dag som går har ikke barn fått på plass det som skal til for et trygt skolemiljø, sier Raja.

Flertall for Fylkesmannen



Både Venstre og KrF vil imidlertid ventelig gi regjeringspartiene Høyre og Frp støtte på stridspunktet om at fylkesmennene fortsetter som klageorgan fremfor Barneombudet. Dermed er det duket for flertall på Stortinget for å vrake Barneombudet som klageinstans før det kom på veien.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det er helt misvisende å gi inntrykk av at han og regjeringen ikke har fått til noe særlig i kampen mot mobbing etter over tre år i regjeringskontorene.

– Vi har fortsatt langt igjen, men mye er allerede satt i gang. I dette årets statsbudsjett er det satt av 75 millioner kroner mot mobbing. Det er nær en dobling sammenlignet med i fjor, og inneholder midler til skoleringsopplegg for skolene, sier Røe Isaksen til VG.

Kommer med nyheter i lovforslaget



Han peker også på det nye lovforslaget med en styrking av barn og unges rett til trygghet på skolene, som kommer senere i vinter.

– Kunne noen av tiltakene som planlegges ha vært satt i gang tidligere?

– Vi kunne kanskje satt i gang flere tiltak tidligere hvis ikke Djupedalutvalget hadde vært satt ned, men jeg mener det var viktig med en helhetlig politikk mot mobbing og derfor vente på utvalget, svarer Røe Isaksen.

Han ber om forståelse for at høringsrunder og en skikkelig politisk behandling av en viktig sak, tar tid.

At Unge Høyres leder Tonning Riise nå sier seg enig med Djupedalutvalget om at Barneombudet bør være klageinstans og sanksjonsmyndighet, rokker ikke ved mobbeministerens syn.

– Jeg vil ikke endre mitt syn på at fylkesmennene bør være klageinstans. Jeg er enig med dem som hevder at Fylkesmannen ikke er kjent nok. Men fordelen er at fylkesmennene finnes over hele landet og kan bygge på en kompetanse som allerede finnes der. Samtidig må de bli mer utadrettede og kjente blant skoler, barn, unge og foreldre, sier ministeren, og minner om at fylkesmennene får 17 millioner ekstra i årets budsjett for å forbedre klagesystemet.

– Vil du legge større vekt på elevenes subjektive opplevelse av mobbing, slik KrF og Barneombudet foreslår?

– Detaljene kommer når lovforslagene legges frem senere i vinter. Men vi skal alltid legge elevenes opplevelse til grunn når det blir rapportert om mobbing.