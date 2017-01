Ny Elevundersøkelse: Mange elever utsettes for skjult mobbing

Flere elever opplever mobbing enn de siste årenes Elevundersøkelser har vist. Spesielt er skjult mobbing og mobbing i sosiale medier utbredt. Mange voksne legger ikke merke til mobbingen.

Det viser den nye Elevundersøkelsen som ble publisert tirsdag morgen. Ifølge landets største enkeltstående undersøkelse, svarer 6,5 prosent prosent av elevene at de utsettes for mobbing.

Undersøkelsen er den første etter at elevenes opplevelse av krenkelser ble utelatt fra spørsmålene.

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2016 viser at de voksne ikke oppdager mye av mobbingen som skjer på skolen. Rundt 40 prosent av elevene som har blitt mobbet av andre elever svarer at ingen voksne visste om mobbingen.



– Det er svært alvorlig at barn blir mobbet uten at det blir fanget opp. De voksne på skolen og i barnehagen må bli flinkere til å oppdage mobbing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

6,3 prosent blir mobbet

6,3 prosent svarer at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. Dette er et samlet tall for de som i en eller annen kombinasjon er mobbet av medelever, voksne på skolen, eller digitalt av medelever.

Av de som har blitt mobbet svarer 16 prosent at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe,

– Mobbing er forferdelig for den som blir utsatt for det, og et alvorlig samfunnsproblem. Vi vil derfor lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til kommuner som ikke følger opp. Ingen skal kunne snu seg vekk og la være å gripe inn, sier Røe Isaksen.

Endret undersøkelsen



Etter at VG i 2015 skrev flere saker om at den nye elevundersøkelsen kan ha gitt et kunstig lavt tall på hvor mange elever som blir mobbet, endret skolemyndighetene Norges største undersøkelse.

KrFs utdanningspolitiker på Stortinget, Anders Tyvand, understreker at det er elevenes og barnas egen opplevelse av mobbing som må legges til grunn, og ikke at voksenpersoner definerer hva som er mobbing.

– Barna må tas på alvor, og vi kan ikke ha et lovverk der lærerne skal definere om et barn blir utsatt for mobbing eller ikke. Det er et viktig prinsipp at det er barnets opplevelse som skal ligge til grunn, og det må tilbake i loven hvis regjeringen skal få støtte fra KrF i Stortinget, sier Tyvand.

I et forslag som nå er ute på hørng, er barnets subjektive opplevelse tillagt mindre vekt, etter Tyvands mening.

Både tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, som har engasjert seg kraftig mot mobbing, og nestor i arbeidet mot mobbing, Dan Olweus, kritiserte at den tidligere undersøkelsen gjorde det umulig å sammenligne omfanget av mobbing i skolen med tidligere år.