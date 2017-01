Joachim holdt mobbingen for seg selv – anbefaler å varsle tidlig

Mange elever opplever at de mobbes uten at voksne på skolen merker det, viser Elevundersøkelsen. Joachim ble mobbet av en lærer – uten at andre voksne så det.

Joachim Olsen (20) fra Karasjok er ikke overrasket over at så mange som 40 prosent av elever som opplever mobbing, svarer at skolens voksne ikke vet om mobbingen. Han var selv en slik elev – som i det stille opplevde å bli trakassert og plaget, uten at andre voksne visste om det.

Bakgrunn: 39.000 elever mobbes i grunnskolen

Den nye Elevundersøkelsen viser at de voksne går glipp av mye av mobbingen som skjer på skolen.

40,5 prosent svarer at ingen voksne på skolen visste om mobbingen, mens 16 prosent av elevene svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.

– Jeg sluttet på den videregående skolen jeg gikk på i Telemark på grunn av mobbingen jeg ble utsatt for. Det ødela hele motivasjonen min for å gå på skolen, sier Joachim Olsen til VG.

Han hadde flyttet sørover og begynt på skolen for å bli en bedre scootercross-utøver. Olsen har i flere år vært blant landets beste snøscooterkjørere i eliteklassen.

Les igjen: Odin: Det hjelper ikke å si ifra, de gjør ikke noe uansett

– Burde sagt ifra før

Men skoleoppholdet i Telemark ble kortvarig.

– Der fikk jeg en lærer som hver dag lo av meg og hermet etter den samiske dialekten min, forteller han.

Mobbingen pågikk i månedsvis. Etter et halvt år orket ikke Joachim mer. Han pakket sakene sine og flyttet hjem igjen.

Les også: Erna lovet null mobbing

Joachim tror mange unge kan lære litt av hans egen historie.

MOBBE-MINISTEREN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fotografert på Ila skole i Oslo i fjor, da han presenterte nye tiltak i kampen mot mobbing i skolene og barnehagene. Foto: Frode Hansen , VG





– Jeg burde ha sagt fra til mine foreldre eller andre voksne på skolen tidligere. Det er ikke alltid at voksne ser mobbingen som foregår. Jeg holdt det hemmelig i fire måneder. Det var ingen god tid. Mitt råd er derfor å ta det opp med voksne med en gang, sier Joachim Olsen.

Det er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) helt enig med Joachim i.

– Det at voksne ikke oppdager mobbing på skolen, understreker bare hvor viktig det er å si ifra. Råd nummer én er å si ifra. Og når elevene sier ifra, så må det skje noe, sier Røe Isaksen til VG.

Mange barn og unge hevder imidlertid at selv når de sier ifra til voksne, så skjer det ikke noe.

– Det understreker hvor viktig det er at skolene oftere må trykke på den store røde alarmknappen og pålegges en lovmessig plikt til å handle. Samtidig så må voksne bli mye flinkere til å spore opp mobbing og spørre elever om det, mener skolestatsråden.

VANSKELIG Å FANGE OPP: Sofie Tømmerås Lyshagen (23) ble selv mobbet på ungdomsskolen. Hun forstår at det kan være vanskelig for voksne å oppdage, spesielt mobilmobbing og digital mobbing. Foto: Krister Sørbø , VG

Sofie Tømmerås Lyshagen ble mobbet da hun gikk på ungdomsskolen.

Hun uttrykker forståelse for at mange voksne på skolene ikke får med seg mobbingen som foregår rundt dem.

– Derfor er det spesielt viktig at barn og unge tar dette opp med de voksne hjemme. Jeg sa fra omtrent med en gang. Dermed opplevde jeg at mobbingen ga seg helt det siste året på ungdomsskolen. . Men det var mer på grunn av de hjemme enn på grunn av lærere og skoleledelse. det er ikke nok med en irettesettelse fra skolens voksne, sier Tømmerås, som nå er Ap-politiker i hjembyen Sarpsborg.

– Skal ikke forekomme på vår skole



Adm.leder Jan Våer ved Rjukan videregående skole i Telemark, ønsker bare å uttale seg om saken til Joachim Olsen på generelt grunnlag.

– Uten å vite noe om denne saken spesielt, så skal ikke dette forekomme på vår skole. Vi skal ta vare på hver enkelt elev og være opptatt av at alle skal ha en trygg skolesituasjon, sier Våer til VG.

Han forteller at organiseringen av idrettstilbudet og arbeidsgiveransvaret ved skolen er endret etter at Joachim var elev der i skoleåret 2012/2013.

I en artikkel i Finnmark Dagblad i 2015, uttalte daværende rektor om saken:

– Vi tok tak i saken med det samme vi fikk vite hva som hadde skjedd. Den aktuelle læreren har nå sluttet hos oss som en konsekvens av flere saker. Han nærmet seg også pensjonistalderen.