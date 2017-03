Gutt (13) til sykehus etter alvorlig voldsepisode på ungdomsskole

Siden han begynte i 8. klasse i august har 13-åringen fått juling av medelever flere ganger. Fredag ble han slått bevisstløs og sendt til sykehus.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– I denne videoen holder de ham nede med en jakke over hodet mens de slår og sparker, sier guttens mor og viser frem et eldre klipp hun har fått tilsendt på mobilen sin.

Det er en annen forelder som har filmet sin sønns mobil når den voldsomme Snapchat-videoen blir åpnet.

Umulig å innfri: Erna lover barn null mobbing

– Det er mange av disse videoene, men de er vanskelige å fange opp fordi de sendes rundt på Snapchat og dermed ikke blir lagret, forteller moren.

Politiet etterforsker saken

Familiens mareritt har vart siden skolestart i august. To vedtak fra skolen i Nittedal bekrefter at sønnen har vært utsatt for vold av flere medelever minst tre ganger de siste månedene, før fredagens hendelse.

Fredag ble sammenstøtene så tøffe at 13-åringen måtte sendes til sykehus.

– Det går bedre med meg nå. Jeg har vondt i foten og noen andre steder, men det går fint, forteller gutten selv.

Hendelsen har skapt et stort engasjement i nærmiljøet, ikke minst på Facebook.

Vegard Harms bønn til voksne: Kom dere på sosiale medier!

Politioverbetjent Geir Bakk Anthonsen ved Nittedal lensmannskontor bekrefter overfor VG at de har mottatt to skriftlige anmeldelser av saken – en fra moren og en fra kommunen og skolen samlet.

– Det er snakk om en kroppsskade, men vi har ikke fått hentet inn sykehusjournalene, så vi kan ikke si noe om grovheten. Vi vil videre etterforske saken ved å kontakte alle vitner. Vi har én konkret mistenkt som er nevnt i anmeldelsen, forteller Anthonsen.

SKADET: 13-åringen er utsatt for både fysisk og psykisk mobbing på skolen. Foto: Terje Bringedal , VG

Rektor: – Kjempetragisk

Rektor på ungdomsskolen forteller til VG at de ser svært alvorlig på det som har skjedd. Mandag har alle elevene på skolen fått informasjon om hendelsen, og i storefri har elevene selv tatt initiativ til en demonstrasjon mot mobbing.

Stadig flere: Så mange elever mobbes i Norge

I en melding skriver rektor at skolen i lengre tid har hatt problemer med en gruppe elever som plager medelever.

«Det vi vet er at det er noen elever på 8.trinn over lengre tid har følt seg mobbet og utestengt av fellesskapet. De er redde og gruer seg til å gå på skolen. Slik kan vi ikke ha det», skriver rektor.

– Det er veldig beklagelig at ikke alle elevene på vår skole opplever å ha det trygt og fint. Hendelsen på fredag er selvsagt kjempetragisk, og vi ser veldig alvorlig på det som har skjedd, sier rektor til VG.

Fordi hendelsesforløpet ikke er klarlagt, og fordi saken etterforskes av politiet, ønsker han ikke å fortelle noe om det som har skjedd.

Spyttet på og sparket

For 13-åringen har slåsskampene blitt en del av hverdagen på ungdomsskolen.

I det ene vedtaket skriver skolen om en hendelse 19. oktober der en guttegjeng fra 9. klasse venter på at 13-åringen skal komme ut av skolens kantine.

«Når (guttens navn) skal forlate kantinen er guttene fortsatt utenfor, det oppstår ordveksling mellom partene. (Guttens navn) går mot 8.trinnspaviljongen. En stor gjeng fra 9.klasse følger etter. Ordvekslingen eskalerer og 9.klassingen tar tak i (guttens navn). Først forsøker han å nikke til han, deretter kjører han kneet hardt opp i (guttens navn)s underliv. Han faller i bakken, men reiser seg raskt igjen. Da er han så sint at 9.klasse guttene stikker. (Guttens navn) går hjem.»

Fakta om mobbing på skolen Dette er Barneombudets retningslinjer for hva de mener rektor bør gjøre når elever sier ifra om at de ikke er har det bra på skolen: tro på den som sier ifra

lage en plan for hva han eller hun vil gjøre for å løse saken

ikke bruke mer enn tre uker på å lage planen

si fra at man kan klage til Fylkesmannen hvis rektors plan er for dårlig eller ikke virker

undersøke om planen har virket og mobbingen har stanset

passe på at de som mobber ikke kan mobbe andre

si ifra til foreldrene til barna som mobber

vurdere om skolen trenger hjelp til å stanse mobbingen

I en annen hendelse 26. oktober spyttet de samme elevene fuglefrø etter 13-åringen, ifølge vedtaket som skolens rektor selv har signert.

– Denne eleven har blitt utsatt for vold og mobbing flere ganger helt siden han startet på skolen. Hvorfor har dere ikke klart å forhindre det?

– Det er sterkt beklagelig, og så må vi evaluere i etterkant om de tiltakene vi har iverksatt, har vært riktige. Vi ser at tiltakene ikke har fått den effekten som vi ønsket, så det blir viktig å evaluere dem. Kanskje er det ting vi burde ha gjort annerledes, sier rektor.

Ber om hjelp fra foreldre

Den frustrerte moren forteller til VG at mye av mobbingen foregår på sosiale medier, særlig på Snapchat. Hun kan vise to videoer der sønnen får juling – i den ene står en hel gjeng rundt og ser på volden.

VG-spesial: Odin ble mobbet på to ulike skoler. Han ble bare 13 år.

At sosiale medier brukes til mobbing, gjør at det er vanskeligere for foreldre å bryte inn, mener hun. På det punktet er hun og skolens rektor enige om at en kollektiv innsats må til.

– Mye av mobbingen skjer på sosiale medier. Da er det vanskelig for skolene å oppdage. Vi trenger alle foreldre med på laget for å bekjempe dette, for det klarer ikke norske skoler på egenhånd.