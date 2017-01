Føler seg mobbet av komiker Morten Ramm

Thomas Øksne Elverhøi (42) føler seg trakassert og mobbet etter at komiker Morten Ramm snikfotograferte han hos frisøren.

Det var under et frisørbesøk på torsdag at Thomas Øksne Elverhøi uvitende ble fotografert av komikeren Morten Ramm mens han bleket håret.

Øksne Elverhøi kjenner ikke Ramm fra før, men la merke til at Ramm også var i frisørsalongen, uten å tenke videre over det.

Fredag kveld sitter Elverhøi hjemme på sofaen da han plutselig får flere meldinger og skjermbilder tilsendt av kompiser.

BEKLAGET: Ramm svarte Elverhøi at han beklaget, og slettet innlegget. Foto: Skjermdump

Skjermbildene viser et bilde med tekst publisert av Morten Ramm på den sosiale billedelingstjenesten Instagram. Bildet viser Elverhøi sittende i frisørstolen med blekemiddel i håret med påfølgende tekst:

«Da er det på an igjen, da. Litt helrocka hårstyling på Nikita før man skal skjenke damene sveiseblinde ned på BAR Tjuvholmen, og få pult i John Arne Riises navn».



– Jeg satt midt i en frisørtime med håret til alle kanter, som man gjerne gjør under en frisørtime, sier Elverhøi opprørt på telefon til VG.

Elverhøi er rystet over bildet og teksten, og sier han mener dette er på grensen til hva kjendiser kan gjøre.

– Dette er mobbing. Her antyder Ramm at jeg skjenker damer drita fulle for å lure dem med meg hjem. Dette er sterk latterliggjøring av meg som person, sier Elverhøi til VG.

SNIKBILDE: Her er bildet og teksten som Morten Ramm publiserte fredag kveld av Elverhøi. Foto: Skjermdump

Etter å ha sett bildet på Instagram sendte 42-åringen en direktemelding på på billeddelingstjenesten til Ramm hvor han skrev:

KOMIKER: Morten Ramm fotograferte og la ut bilde av Øksne Elverhøi på Instagram. Foto: Mattis Sandblad/VG Foto: Mattis Sandblad , VG

«Takk for regelrett mobbing, resultatet ble faktisk jævlig bra ... du burde heller tatt bildet av sluttresultatet ... bildet er tatt ut av sammenheng, håper du er stolt av deg selv.»

Morten Ramm skriver til VG på melding at han slettet bildet etter 15 minutter, etter at Elverhøi skrev melding til han.

– Jeg synes bare han var litt snarlik John Arne Riise, og har sansen for lookalikes. Selvfølgelig kjipt å høre at han også føler seg mobbet. Jeg har tatt kontakt med vedkommende, men ikke fått svar. Teksten jeg skrev er selvfølgelig bare oppspinn, men det tok jeg nesten for gitt at folk forsto, skriver Ramm til VG.

I meldingen til Elverhøi skrev Ramm beklager, og understrekte at han mente det bare var morsomt.

– Jeg har høy toleranse og selvironi, og skjønner at ting blir satt på spissen, men dette er trakassering. For meg som satt i en helt normal situasjon, synes jeg dette er forkastelig, og bildet fikk en totalt annen mening, sier Elverhøi.