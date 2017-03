Etter vold på ungdomsskole i Nittedal: – Det er en heksejakt i sosiale medier

Nittedøler er rystet etter at en 13 år gammel gutt fikk juling av medelever og havnet på sykehus. Mødre til elever ved skolen forteller om en heksejakt på sosiale medier etter de skyldige.

Fredag ble en 13 år gammel gutt ved en ungdomsskole i Nittedal kommune sendt til sykehus, etter at han skal ha blitt slått bevisstløs av medelever. I dag ble saken kjent i media, der moren til gutten forteller om gjentatte voldsepisoder fra sønnen start på skolen i august i fjor.

Saken har skapt stort engasjement, og på sosiale medier florerer det ulike versjoner av hva som skjedde etter skoletid fredag.

En mor som har barn ved skolen forteller om en utrivelig stemning i bygda som ligger noen mil nord for Oslo.

– Det er lynsjestemning i bygda. Det foregår en heksejakt på sosiale medier, der mange ønsker å få ut navnene på de som skal ha stått bak dette, sier moren til VG.

Hun ønsker å være anonym av hensyn til barna.

– Det skaper så pass mye frykt at de som ønsker å stoppe denne netthetsen ikke tør å stå frem av frykt for hva som kan skje med deres egne barn, sier moren.

Jakter navn på de skyldige



Hun mener at det som nå foregår på sosiale medier er mobbing, og at mange av de som jakter navnene på de man antar er de skyldige, er voksne mennesker.

– Det er helt oppsiktsvekkende at voksne mennesker kan oppføre seg på denne måten. Jeg synes det er ekkelt, for jeg vet ikke hvilke navn som knyttes til hendelsen. Begynner navn å spre seg på nettet, så er det skremmende, sier hun.

– Vi har merket at det er et tøft miljø på skolen, og at det har vært mye slåssing. Men de beskrivelsene som gjengis nå kjenner vi oss ikke igjen i, og vi ble sjokkerte da vi leste om hendelsen, sier moren.

Som VG skrev tidligere mandag, har skolen anmeldt voldsepisoden. Men rektor har i et skriv til elever og foreldre understreket at det er ulike oppfatninger av hva som har skjedd.

– Voksne mennesker truer med bank



Også en annen mor VG var i kontakt med mandag kveld, forteller at hennes sønn, som var vitne til volden, har en annen oppfatning av hva som skjedde, enn det som har kommet frem i media.

Videre forteller kvinnen at guttene som beskyldes for å stå for mobbingen og volden mot 13-åringen, nå får mye hets over sosiale medier.

– Det er som en lynsjemobb, der voksne mennesker truer barn med bank. Det er helt utrolig at folk kan kaste seg på og mene og si noe slikt rettet mot barn, kun ut ifra noe de har lest på nettet. Dette fører bare til mer mobbing, men nå er det voksne mot barn, og det er skremmende, sier moren.

Ordføreren fikk kritikk i kommunestyremøte



– Jeg har fått mange henvendelser fra folk som er bekymret og fortvilet, og dette er selvfølgelig noe som preger hele bygda. Folk i Nittedal er opptatt av at dette skal være et sted å bo, og mange spør seg i dag hvordan dette kunne skje, sier ordfører i Nittedal, Hilde Nysten Thorkildsen (Ap).

Mandag kveld informerte hun kommunestyret om hendelsen, og flere av lokalpolitikerne kritiserte henne for ikke å gjøre nok for å stoppe mobbingen ved skolen.

– Jeg synes man har mye fokus på forebygging og for lite fokus på å håndtere de sakene som pågår. Det er åpenbart at det foreligger en kjempesvikt i dette tilfellet. Da er det viktig at vi ikke bare snakker om gode resultater i trivselsundersøkelser, men faktisk tar tak i problemene, sier gruppeleder Nittedal Frp, Helge Fossum, til VG.

– Vi har vært inne og jobbet metodisk i denne saken, og jeg er kjent med at det er mange hendelser i forbindelse med flere barn på skolen. Nå skal vi inn med alle de virkemidlene vi har, for det er helt uakseptabelt at barn ikke er trygge på skoler i Nittedal, sier Thorkildsen.

På spørsmål hvilke virkemidler de vil benytte seg av sier hun til VG at dette ennå ikke er bestemt, da kommunen nå jobber med å få oversikt over saken.

– Vi tar situasjonen veldig alvorlig, jeg har sagt at vi setter vi inn det som skal av ressurser for å få ordnet opp i dette.