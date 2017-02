Ap-duo lover mobbeteam til alle kommuner

YOUNGSTORGET (VG) Jonas Gahr Støre og Trond Giske er Ap's nye team mot mobbing. Lederduoen vil sørge for egne beredskapsteam til skoler med mobbeproblemer.

Sist uke kom nye tall fra Elevundersøkelsen 2016, som viste at 6,3 prosent, tilsvarende 39.000 av elevene i grunnskolen, opplever at de blir mobbet.

Det bryter fullstendig med det Giske/Støre mener skal være selve utgangspunktet for skolepliktige barn: Skolen skal være et trygt sted.

– Vi har kunnskap nok til å sørge for at skolen er trygg. Vi vet hva som virker, sier Ap-nestleder Giske.

Les også: Røe Isaksen plages av venner: Mangelfulle mobbetiltak

Han sitter ved siden av Støre på en trebenk i Folketeaterpassasjen – mellom partikontoret og Youngstorget.

Alle skal med



De to Ap-toppene er begge fedre med barn som går- eller har gått på skolen. Mobbing har gjort inntrykk på dem – som på andre foreldre.

– Vi som foreldre kjenner på bekymringene for at ungene våre ikke trives eller blir stående utenfor. Utestenging eller utstøting er noe av det vanskeligste i en tid da venner, «likes» og nettverk er noe av den viktigste sosiale kapitalen barn og unge kan ha, tror Giske.

IKKE MOBB KAMERATEN MIN: Ap-nestleder Trond Giske og Ap-leder Jonas Gahr Støre står skulder ved skulder i kampen mot mobbing. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Likevel kjører partiet på med et valgløfte som de vet blir både dyrt og krevende; alle skoler skal ha tilgang på beredskapsteam for å bistå skoler med mobbeproblemer.

Så du denne? Rektor og kommune dømt etter mobbing

– Er det ikke et vel hårete løfte å love egne beredskapsteam mot mobbing i alle kommuner?

Ap-tiltak mot mobbing Alle kommuner skal ha beredskapsteam for å bistå skoler med mobbeproblem.

Alle voksne i skolen skal gå gjennom kompetanseprogram for å avdekke og stanse mobbing.

Innføre en plikt for skolene til å følge opp varsel om mobbing og ha større mulighet for sanksjoner mot skoler som ikke tar tak i vedvarende mobbeproblemer.

Gi Barneombudet eller en egen instans behandlingsansvaret for klager i mobbesaker.

Styrke skolehelsetjenesten. Trappe opp og øremerke midler til skolehelsetjenesten og helsestasjoner.

Åpne for «e-helsesøster» der ungdom kan kontakte skolehelsetjenesten på digitale plattformer.

Psykisk helse inn i skolen. Kunnskap om psykisk helse må integreres i skolens fag, og gjøres til en del av kompetansemålene til skolen. Kilde: Arbeiderpartiets nye partiprogram

– Dette er ikke rakettforskning. Det er en realistisk ambisjon hvis det settes vilje og midler til rådighet. Det er viktig å få til et taktskifte med de ansattes kompetanse og tilgang og hjelp når det trengs og at skolehelsetjenesten er til stede for på fange opp de mest alvorlige tilfellene, svarer Jonas Gahr Støre.

Giske moderer løftet litt med at «alle kommuner skal ha tilgang til» et mobbeteam og at små kommuner kan samarbeide om det.

Ikke glem denne: Historien om Odin

Hardere i klypa



Han mener uansett at hverken politikere, skoleledere eller lærere har vært harde nok i klypa mot mobbing. Lovverket har vært for ullent. Man har ikke klart å skape kulturendring.

– Vi trenger en mye mer kompromissløs kamp mot mobbing. Husk, dette fører til alvorlig psykisk helseskade for mange. I noen tilfeller er det dødelig å bli mobbet, sier Giske som er leder for Stortingets utdanningskomité og tidligere utdanningsminister.

– Mobbingen nå foregår jo 24 timer i døgnet 7 dager i uken – mye på grunn av de digitale plattformene. Nå må dette ta slutt, legger han til.

Støre følger opp: – Vi lanserer en e-helsesøster der ungdom kan kontakte en mer solid skolehelsetjeneste som et forsøk på å møte mobbingen i digitale medier på en mest mulig effektiv måte. Mobbing på nett er en ukjent faktor for mange. Men vi må møte ungdommen der de er.

Foretrekker Barneombudet



– Kan ikke Ap være litt offensive og love at mobbingen skal ned fra f.eks. 6,3 prosent til 5,3 prosent?

– Målet må alltid være null mobbing. Vi må helt klart få ned omfanget av mobbing, og det vi kan love er en kraftigere innsats, svarer Støre.

Arbeiderpartiet vil i motsetning til dagens regjering gå inn for at Barneombudet eller en annen uavhengig instans blir klageinstans. De vil også ha sanksjoner og bøtelegging av kommuner og skoler som ikke følger loven i håndtering av mobbing.

Trond Giske ser ikke bort fra at det kan bli en omkamp om dette etter et regjeringsskifte.

– Dere kan reversere at Fylkesmannen fortsatt får dette ansvaret?

– Ikke en reversering, men en forbedring. Vi ønsker at foreldre og barn skal være trygge på at de har en effektiv og uhildet klageinstans når mobbesaker ikke tas på alvor, svarer Giske.