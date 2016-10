Mistenkelig dødsfall i Rogaland – politiet jakter mistenkt

En mann er mistenkt for grov kroppskrenkelse med døden til følge etter at en annen mann ble funnet død utendørs i et boligområde i Egersund lørdag kveld.

Den mistenkte mannen er fortsatt på frifot, opplyser operasjonsleder Henning Andersen til VG.

– Vi kjenner identiteten både til avdøde og til en mistenkt gjerningsperson. Begge er menn og de er i nær relasjon til hverandre, opplyser Andersen.

– På tross av omfattende søk i nærområdet er den antatte gjerningspersonen fortsatt ikke pågrepet, legger han til.

Det var klokken 23.30 lørdag kveld at politiet fikk melding om en livløs og blodig person som lå utendørs i boligfeltet Hellvik.

– Politi, ambulanse og luftambulanse rykket ut. Det ble forsøkt gjenopplivning, men livet sto ikke til å redde og mannen ble erklært død på stedet, sier Andersen.

Det var NRK som først meldte om saken.

Dødsårsak er foreløpig ukjent, opplyser Andersen.