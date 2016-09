NØTTERØY (VG) Etter ett minutts stillhet sang hele Brattås skole «Barn av regnbuen» til minne om 11-åringen som døde i går.

Rektor Kari Skaalvik traff media etter minnestunden på barneskolen med rundt 200 elever fredag morgen. Hun fortalte om en tung dag i går.

– Det var rolig stemning på skolen. Det var selvfølgelig mange som gråt, og rom for samtaler. Det var også mange som gikk opp til ulykkesstedet. Folk har stått veldig sammen om dette, sier Skaalvik.

– Det grep dem alle sammen



Da elevene møtte opp fredag morgen, ble de alle samlet for å minnes jenta sammen med foresatte og ansatte ved skolen. Der hadde de blant annet ett minutts stillhet, før hele skolen sand «Barn av regnbuen».

– Jeg så på elevene at de var veldig preget av dette, de var veldig til stede og tok det på alvor. Jeg tror det grep dem alle sammen, selv de minste. Nå er de tilbake i klassene, og jeg tenker at det er rom for nye samtaler på mandag, etter en helg sammen med sine nærmeste, sier rektoren.

MINNET: Alle elevene, samt foresatte og ansatte på Brattås skole, var samlet for å minnes syvendeklassingen i dag. Foto: Alf Øystein Støtvig , VG

Ulykken skjedde torsdag morgen, da syvendeklassingen syklet til skolen. Hun ble påkjørt av lastebil på sykkelstien bare et par hundre meter fra skolen.

– Vi snakket ikke om ulykken, vi snakket om hun som er borte. Vi har snakket litt om det å ha sorg, og det å ta vare på hverandre. Vi har hørt på musikk, og egentlig ikke snakket så veldig mye. Jeg tror det er mer enn nok å bare være til stede og kjenne på stemningen, sier rektor.

– En god og nydelig jente



Det er helsepersonell og representanter fra kommunens kriseteam til stede på skolen hele dagen, for å bistå med oppfølgingen av barna.

– Utover dette er det bare å stå sammen i sorgen og ta vare på hverandre. Det er ikke lett dette her, men jeg synes folk er veldig flinke til å ta vare på hverandre, sier rektoren.

Klassen til den 11 år gamle jenta vil få spesiell oppfølging, men skolen og støtteapparatet vil følge med på alle elevene fremover.

– Vi ønsker å skjerme elever og andre fremover, men dette var en god og nydelig jente, det kan jeg si, sier Skaalvik.