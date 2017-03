Regjeringens nye regnestykke: Når ikke egne klimamål nå

Norske klimagassutslipp vil trolig være nede på 1990-nivå i 2020, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun presenterte nye framskrivninger onsdag.

I klimaforlikene fra 2008 og 2012 ble de rødgrønne og Høyre, KrF og Venstre enige om å kutte klimagassutslippene ned til 48,6 millioner tonn.

Dagens nye regnestykke fra regjeringen til Erna Solberg viser at de fire borgerlige samarbeidspartiene ikke ligger an til å nå sitt eget klimamål innen 2020 med de klimatiltakene de har fått på plass.

Det til tross for at Venstres knallharde krav om ytterligere klimatiltak nærmest førte til politisk sammenbrudd på borgerlig side i fjor høst.

En rapport fra Miljødirektoratet i 2014 anslo at regjeringen måtte kutte åtte millioner tonn Co2 for å kunne nå klimamålet. Dette er nå redusert til to-tre millioner tonn, ifølge regnestykket fra Finansdepartementet.

– Mange mente at målet var helt umulig å nå. Nå har vi helt nye tall, og gapet har krympet fra 8 millioner tonn til drøyt tre millioner tonn, sier Solberg.

Bellona-leder Frederic Hauge er langt fra imponert.

– I dag annonserte regjeringen at vi ikke når klimaforliket. Dersom det regjeringen sier stemmer, må vi kutte 1 million tonn mer i året for å nå 2020-målene. Dette er framskrivinger, men vi må se på hva som faktisk skjer. Og de faktiske utslippene i Norge har gått opp de siste årene. Dette skyldes økte utslipp fra oljeindustrien og økt antall fossilbiler, sier Hauge.

1990-nivå

– Utslippene i 2020 vil være omtrent tilbake på 1990-nivå, sier Solberg og legger til at innsatsen fra regjeringen og de to samarbeidspartiene skal ha mye av æren for at det går rett vei.

Hun legger til at forhandlingene som endte med Parisavtalen, ikke var enkel å hale i land, men forhandlingene var likevel det enkleste. I tiårene som kommer, må Norge gjennom en betydelig omstilling, påpeker statsministeren.

– Det vanskeligste gjenstår. Oppgaven vår framover er å gjennomføre klimatiltak som gjør at vi oppnår klimamålene våre, sier hun.

Biltrafikk

Nedgangen i klimagassutslippene anslås å fortsette mot 2030. Det største bidraget forventes å komme fra veitrafikk. Regjeringen viser til at avgiftskutt på nye, miljøvennlige biler har hatt en betydelig effekt på utslippsreduksjonen.

– Gjennomsnittlig utslipp fra nye biler har avtatt markant de senere årene. Ser vi fremover mot 2030, ventes utslippene fra personbiler å gå ned med nesten 2 millioner tonn, en tredel av den samlede reduksjonen, sier finansminister Siv Jensen (Frp).