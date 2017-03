Regjeringen: Klimagassutslippene ned til 1990-nivå i 2020

Norske klimagassutslipp vil trolig være nede på 1990-nivå i 2020, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun presenterte nye framskrivninger onsdag.

Solberg viste til at klimaforliket fra 2013 hadde som mål å redusere klimagassutslippene med 48,6 millioner tonn CO2. En rapport i 2014 viste at gapet til dette målet var på hele 8 millioner tonn, men nå ser det ut til å gå rett vei, ifølge Solberg.

– Mange mente at målet var helt umulig å nå. Nå har vi helt nye tall, og gapet har krympet fra 8 millioner tonn til drøyt 3 millioner tonn, sier Solberg.

Dersom den vedtatte opptrappingen av biodrivstoff regnes med, anslår regjeringen at avstanden til klimaforlikets ambisjon for 2020 er nede i om lag 2 millioner tonn.

1990-nivå

– Utslippene i 2020 vil være omtrent tilbake på 1990-nivå, sier Solberg og legger til at innsatsen fra regjeringen og de to samarbeidspartiene skal ha mye av æren for at det går rett vei.

Hun legger til at forhandlingene som endte med Parisavtalen, ikke var enkel å hale i land, men forhandlingene var likevel det enkleste. I tiårene som kommer, må Norge gjennom en betydelig omstilling, påpeker statsministeren.

– Det vanskeligste gjenstår. Oppgaven vår framover er å gjennomføre klimatiltak som gjør at vi oppnår klimamålene våre, sier hun.

Biltrafikk

Nedgangen i klimagassutslippene anslås å fortsette mot 2030. Det største bidraget forventes å komme fra veitrafikk. Regjeringen viser til at avgiftskutt på nye, miljøvennlige biler har hatt en betydelig effekt på utslippsreduksjonen.

– Gjennomsnittlig utslipp fra nye biler har avtatt markant de senere årene. Ser vi fremover mot 2030, ventes utslippene fra personbiler å gå ned med nesten 2 millioner tonn, en tredel av den samlede reduksjonen, sier finansminister Siv Jensen (Frp).