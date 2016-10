Reddet småflekket rødhai i Oslofjorden

Marinbiolog Fredrik Myhre var ute på nattdykk da han kom over et uvanlig syn: En hai hadde satt seg fast i et garn og lagt egg – og den var fortsatt i live.

Fredrik Myhre og marinbiolog og leder i organisasjonen Hjelp Havets Haier. Som for småbarnsforeldre flest, er hverdagen hektisk og han må derfor se seg nødt til å legge dykkingen til nattetid.

Under et dykk utenfor Drøbak natt til torsdag kom han over noe helt utenom det vanlige: Nemlig en småflekket rødhai som hadde viklet seg inn i et tapt garn cirka 27 meter under havoverflaten.

REDNINGSMANN: Da marinbiologen Fredrik Myhre dykket utenfor Drøbak, kom han over en liten hai som hadde viklet seg fast i et tapt garn. I tillegg hadde den lagt to egg på garnet. FOTO: HJELP HAVETS HAIER.

Haiarten i seg selv er ikke spesielt uvanlig, men denne lille krabaten hadde, i tillegg til at den fortsatt hadde livet i behold, lagt to egg som den hadde festet til garnet.

Lest? Fisket etter torsk - fikk diger hai i garnet

– I utgangspunktet var jeg og dykkerkameraten min Dijana Stupar bare ute for å se på livet i havet, men etter litt svømming la vi merke til en hummerteine som sto og stanget inn i et gammelt garn. Da vi fulgte garnet bortover så jeg at lyset fra lykten min reflekterte i øyet på en fisk, sier Myhre.

Ville gi avkommet muligheten til å overleve

Haiarten kan overleve ganske lenge selv om den setter seg fast i et garn og må ligge stille, ifølge Myhre.

Han tror haien kan ha valgt å legge eggkapslene sine mens den var fanget i garnet for å gi avkommet en mulighet til å overleve, selv om den selv hadde dårlige utsikter.

Les også: Hanne (29) fanget kjempefisk i Trondheimsfjorden

– Jeg fant frem kniven og begynte å kutte den løs. Vi fikk haien løs og den svømte inn i natten, riktignok etter at den hadde svømt seg fast i garnet en gang til, forteller Myhre.

Artikkelen fortsetter under bildet

REDDET EGGENE: Her har haien lagt to eggkapsler som den har satt fast i spøkelsesgarnet. Myhre tror haien la eggene for å sikre avkommet . FOTO: FREDRIK MYHRE/HJELP HAVETS HAIER.

Myhre forklarer at småflekket rødhai går for å være en av de søteste av havets 450 forskjellige haiarter. Arten kan få en maks lengde på cirka én meter og kan bli om lag to kilo tung.

Myhre anslår at haien han kom over var et fullvoksent eksemplar på rundt 90 centimeter.

Så du denne? Les om denne kjempetorsken!

Myhre sier det er vanskelig å slå fast hvor lenge haien kan ha sittet fast i garnet, men at det kan dreie seg om dager.

Dykkerne hadde ikke med seg nok utstyr til at de kunne få med seg hele garnet vekk fra havbunnen, men de har allerede planlagt et nytt dykk med dette formålet.

Sjekk disse sårene: Cristina (38) angrepet av hai på Gran Canaria

Når man mister eller kaster fra seg fiskeutstyr som hummerteiner og garn blir dette ofte betegnet som spøkelsesgarn. Slikt utstyr er ofte laget av plastbaserte materialer som gjør at det kan fortsette å fiske for seg selv i årtier, eller til og med århundrer hvis plasten er av god nok kvalitet.

Artikkelen fortsetter under bildet

FESTMÅLTID: Småflekket Rødhai kan overleve relativt lenge selv om den setter seg fast i garn. Rundt om i garnet var det derimot flere fiskearter som ikke hadde vært like heldige. Det var et festmåltid for blant annet eremittkreps. FOTO: FREDRIK MYHRE/HJELP HAVETS HAIER.

– Problemet begynner å bli ganske stort. Tapte garn kan fortsette å fiske nesten til det uendelige. Et annet eksempel er hummertegnene. Når de blir liggende på havbunnen kommer hummer og krabber inn for å spise agnet, men når det blir tomt dør de, og blir igjen agn til andre dyr som blir fanget. Da har vi en evig runddans, sier Myhre.

Se også: Kinesiske fiskere fanget kjempefisk

Meld inn tapt fiskeutstyr

Dersom man mister fiskeutstyr i havet, forteller Myhre at det er flere ting man kan gjøre med det.

– Det finnes en innmeldingstjeneste hos Fiskeridirektoratet, både for yrkesfiskere og vanlige folk som deg og meg. Det er viktig å få dette registrert, slik at myndighetene kan rydde opp i det hvis det blir mye på et område. Et annet tips er å kontakte den lokale dykkerklubben og prøve å gjøre en avtale der, sier han.