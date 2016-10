Vidar Helgesen har mer enn gjennomsnittlig gift i blodet – men norske barn har langt mer giftstoffer i urinen enn ham.

Målingen skjedde i forkant av Miljødirektoratets miljøgiftkonferanse tirsdag. Her skal blant annet deler av resultatet fra et forskningsprosjekt kalt Helix-programmet legges fram. Folkehelseinstituttet har målt nivåene av miljøgifter i norske barn så de kan sammenlignes med for eksempel europeiske barn – eller i dette tilfellet en miljøvernminister.

Miljøgiftene det er målt etter brukes i alt fra flammehemmere eller impregnering til klær, belegg i stekepanner, i kosmetikk, og til å gjøre hard plast mykere til bruk i emballasje eller leker for barn.

For giftstoffene PFOS og PFOA har Helgesen klart høyere nivåer enn barn og voksne generelt. Disse såkalte perfluorerte forbindelsene kan blant annet være kreftfremkallende og bygger seg opp i kroppen. Det er med andre ord ikke unaturlig at en voksen mann har mer av det i kroppen enn barn.

Men – når det kommer til en del av de andre stoffene – for eksempel bisfenol A – har norske barn klart høyere nivåer av giftstoffer i seg enn Helgesen. Dette er det mest urovekkende, mener ministeren.

MEST HOS BARN: Målt opp mot miljøvernministeren og gruppen voksne damer i Norge har barna som er målt i Helix-programmet klart høyere nivåer av miljøgiften bisfenol A i seg. Grafene viser ng/ml urin. Grafikk: Folkehelseinstituttet

Høyere enn gjennomsnittet



– Hvordan er det å vite hvilke miljøgifter som flyter rundt i en?

– Det viser jo at vi lever med urovekkende nivåer av disse stoffene rundt oss og i oss. De understreket at mine målinger var innenfor normalen, men jeg har likevel høyere nivåer av miljøgifter enn gjennomsnittet, sier Helgesen til VG.

I Norge har miljøgifter vært et høyt prioritert satsingsområde. Sammen med klimaforandringer og naturmangfold er det et av tre prioriterte satsingsområder.

Restriktiv politikk



Norge arbeider parallelt i FN-systemet og i EU for å få på plass restriksjoner. En rekke stoffer har blitt forbudt eller begrenset de siste årene. På stoffet PFOA, der Helgesen scorer høyt, har Norge og Tyskland foreslått en begrensning i EU. Å bare forby stoffene lokalt er ikke noe poeng i en global økonomi, mener ministeren.

– Til tross for at vi har vært veldig flinke til å begrense kildene til slike stoff i Norge er dette høye nivåer. Vi får giftene inn via luft og havstrømmer, og gjennom mat, klær og kosmetikk vi importerer. Vi skal selvsagt fortsette å ha en svært restriktiv politikk på dette i Norge, og vi blir nødt til å jobbe videre for å begrense det internasjonalt. Her har Norge vært en viktig pådriver og vi har fått gjennom mange viktige avgjørelser, sier Helgesen.

MINISTEREN PÅ TOPP: PFOA er forbudt i Norge, men Vidar Helgesen har akkumulert høyere enn normale nivåer i kroppen. Grafene viser ng/ml blod. Grafikk: Folkehelseinstituttet

Barna viktigst



Etter å ha sett sine egne høye utslag har miljøvernministeren gått i seg selv, men kommet fram til at han ikke har levd en spesielt utsatt livsstil.

– Jeg tror ikke jeg bruker mer impregnerte sportsklær enn andre, men jeg spiser en god del fisk. Det føles jo ikke riktig å slutte med det heller sier han, men understreker at resultatene fra norske barn er viktigere:

– Nivåene vi ser hos norske barn gir tross alt større grunn til bekymring.

