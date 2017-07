Kjente solkremer kan skade miljøet

Garnier, Eucerin, Piz Buin og Nivea bruker stoffet D5 som kan skade miljøet. Norske myndigheter ønsker å stanse utslippene innen 2020 og EU jobber for et forbud.

D5 eller decamethylcyclopentasiloxane, som det heter, er et stoff som brukes i hud- og hårprodukter, som deo, såpe og sjampo – i tillegg til solkrem.

Stoffet er plassert på Miljødirektoratets prioritetsliste, med mål om at det ikke brukes etter 2020. Det omtales av flere som en miljøgift.

I Framtiden i våre henders ferske undersøkelse av 127 solkremer på det norske markedet, kommer det frem at syv av de mest brukte solkremene inneholder D5.

Disse solkremene inneholder D5: · Eucerin Sun dry touch solspray, factor 30 · Eucerin Sun transparent solspray, factor 30 · Piz Buin Allergy Face, factor 30 · Piz Buin In Sun Moisturising Sun Lotion, factor 30 · Nivea Protect & Refresh Invisible Cooling Mist, faktor 20 · Nivea invisible protection spray, faktor 20 · Garnier Ambre Solaire Kids Moisturising Lotion, faktor 30 Kilde: Framtiden i våre hender

Disse er fra selskapene Garnier, Nivea, Eucerin og Piz Buin.

Store funn i fisk

Norske forskere har funnet store forekomster av D5 i fisk alle stedene de har undersøkt – i Oslofjorden, i Mjøsa og utenfor Tromsø. Stoffet brytes svært sakte ned i naturen.

– Det man er mest bekymret for er fisk og akvatiske dyr som lever der det slippes ut kloakk. Mye av det du smører på huden vil fordufte i luften, men noe, spesielt det som finnes i såper og sjampoer, slippes ut med kloakksystemet, sier Ingjerd S. Krogseth.

Hun er forsker ved Norsk institutt for luftforskning, NILU, som har forsket på D5 i over 10 år. NILU er blant de få internasjonalt ledende forskningsmiljøene på disse stoffene som går inn under gruppen siloksaner.

FORSKER PÅ D5: Forsker Ingjerd Krogseth tar prøver av vannet i Storvannet i Hammerfest. Foto: NILU

Forbud – men ikke for solkrem

Fagsjef for klima- og miljøavdelingen i Framtiden i våre hender, Håkon Lindahl, mener det er bekymringsfullt at markedsledende selskaper bruker D5.

– Stoffer som både er tungt nedbrytbare og oppkonsentreres i dyr, vil før eller siden bli et problem. Giftighet er alltid et spørsmål om mengde, og så lenge utslippene er større enn nedbrytningsraten, vil naturen før eller siden få et problem med D5, sier han.

Hva er siloksaner? Siloksaner er organiske forbindelser med silisium som først og fremst er blitt brukt til å lage vanlig silikon. Nå brukes det også i mange ulike typer hud- og hårpleieprodukter fordi de egner seg godt til det. I disse produktene bidrar de med den «silkemyke» følelsen, og de er også duftbærere fordi siloksaner fordamper lett fra huden og tar med seg parfymestoffene. Kilde: NILU og forskning.no

I dag finnes det ikke et regelverk som regulerer bruken av siloksaner i produkter.

– Men det er en prosess i EU om et forbud mot å bruke mer enn 0,1 prosent av D4 og D5 i produkter som vaskes av kroppen, slik som såpe og sjampo. Solkrem er ikke inkludert i dette forslaget, forteller Krogseth.

Vil fortsette å bruke D5

VG har snakket med flere av selskapene som produserer solkrem som inneholder D5.

Ingen av dem opplyser at de planlegger å slutte å bruke stoffet, men at de evaluerer innholdet etter hvert.

Selskapet Beiersdorf, som produserer Nivea og Eucerin, har gitt en kommentar til VG på e-post:

«Vi har stor respekt for miljøet og våre høye krav til valg av ingredienser er blant hovedgrunnene til hvorfor forbrukerne stoler på produktene våre. Vi forholder oss til EUs strenge retningslinjer når det kommer til valg av ingredienser. Vi jobber kontinuerlig med å opprettholde disse høye kravene, mens vi samtidig jobber for å redusere vår påvirkning på miljøet.»

De oppgir også at en av de omtalte solkremene er tatt ut av det norske markedet, selv om det er å finne på apoteker og i dagligvarebutikker sommeren 2017. Man kan i fremtiden fortsatt kjøpe produktet i utlandet.

Også Piz Buin har gitt en kommentar til VG:

«Hver ingrediens som brukes er i samsvar med EUs kosmetikkregelverk, og er valgt for å bidra til at man trygt kan nyte solen og ta vare på huden sin. Vi vurderer kontinuerlig våre produkter og ingredienser for at de skal være trygge og effektive, for å sikre at vi leverer den kvaliteten og opplevelsen som våre konsumenter forventer.»

VG har også vært i kontakt med L'Oréal-gruppen, som produserer merket Garnier. De ønsker ikke å kommentere undersøkelsen, men henviser rutinemessig slike spørsmål til bransjeorganisasjonen KLF.

Kan ikke si det sikkert

Det er flere år siden forskerne ble oppmerksom på at D5 kan skade miljøet som kan bli forbudt å bruke i EU. Framtiden i våre hender og andre miljøorganisasjoner kaller det en miljøgift, og begrunner det i at EUs kjemikaliebyrå ECHA har konkludert med at D5 er svært tungt nedbrytbart og opphopes inne i fisk og andre dyr.

Likevel sier forskeren at man vet for lite om stoffet:

– De er ikke klassifisert internasjonalt som en miljøgift, men det står oppført på Miljødirektoratets prioritetsliste over stoffer man er opptatt av og følger med på. Men det er fortsatt mye vi ikke vet om disse stoffene, hvordan de oppfører seg i miljøet, og hva slags effekter de kan ha. Derfor kan vi ikke si sikkert enda om de er en miljøgift eller ikke, sier Krogseth.