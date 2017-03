82-åring kan få bot etter å ha plukket opp søppel fra havet

Frøya kommune vurderer å bøtelegge en mann som har samlet inn skrot fra havet over flere år.

Aksel Johansen (82) har samlet inn søppel som driver inn fra havet rundt Sula i Sør-Trøndelag. Han sier selv til VG at han har gjort det siden slutten av 80-tallet.

Johansen har en 17 fots båt som han bruker for å frakte med seg alt han kan finne av gjenstander og skrot som ligger rundt holmene.

Det var lokalavisen Frøya som først omtalte saken.

– For en del år tilbake fikk jo folk betalt for å plukke søppel, mens jeg får bot, sier 82-åringen over telefon fra Sula.

Må ryddes opp



Problemet er at søppelet som Johansen plukker opp, blir liggende på stranda. Frøya kommune har pålagt Johansen å rydde opp etter seg. Ved å samle inn søppelet gjør han seg selv til eier av det.

– Det er ikke lov til å lage søppeldeponi på land. Det han har gjort er å samle søppel og legge det i land på egen, andres og kommunens eiendom. Og det er et brudd på forurensningsloven, sier Øyvor Helstad som er miljøkonsulent i Frøya Kommune til Frøya.no.

Han får eventuelt en tvangsmulkt, som er et krav om innbetaling hvis han selv ikke rydder opp.

Johansen plukker med alt han finner, fra tauverk fra Island til plast fra Danmark.

– Hvorfor kaster du ikke søpla?

– Nei, det er jo så mye søppel blant holmene, det er jo bedre at det ligger på land enn ute i havet, sier han til VG.

Vil ikke gi han bot



Neste uke skal politikerne avgjøre hva slags konsekvenser Johansen eventuelt får. Saken ble tatt opp i 1997, men ble ikke fulgt opp.

– Hva synes du om at du kan bøtelegges?

– Nei, det er jo ikke noe å rope hurra for det, svarer Johansen.

Det er foreløpig blitt satt opp en container på Sula hvor søppelet kan kastes, men mengden som Johansen har samlet inn er enorm og én container holder ikke.

– Det skal komme en ny container neste uke, sier Johansen.

Miljøkonsulent Helstad understreker til lokalavisa at han ikke ønsker å gi Johansen en bot.

– Vi vil aller helst finne en løsning før Aksel må betale tvangsmulkt.

Den løsningen kan allerede være på plass:

For i et leserinnlegg i lokalavisen skriver teknisk sjef Sigrid Hanssen i Frøya kommune at det er flott at Johansen har ryddet søppel fra havet, og lover å få kjørt ut containere slik at det han har samlet opp kan bli ryddet vekk.