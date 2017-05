MDG vil betale deg for å dykke etter «spøkelsesgarn»

10 millioner kroner må settes av til dykkere som henter opp marint avfall, mener MDG. De vil at de som mister fiskeutstyr skal risikere bøter.

Totalt vil Miljøpartiet De Grønne sette av 40 millioner til rydding av marint avfall. Det vedtar partiets landsmøte som en del av sitt partiprogram søndag.

– Alle snakker om at havet er vår største mulighet i det grønne skiftet. Ingen nasjoner har større interesse enn Norge av at havet er rent, rikt og levende. Da er vi nødt til å trappe opp innsatsen for å renske opp havet for plast og spøkelsesgarn, sier nasjonal talsperson Rasmus Hansson i MDG.

Få forskernes råd: Slik unngår du utslipp av mikroplast

Med spøkelsesgarn mener Hansson garn og fiskeutstyr som fiskere mister i havet, og som blir liggende i lengre tid og fanger fisk, krabbe, hummer og annet.

– De verste variantene er flere kilometer lange drivgarn, ofte opp mot 200 meter dype. De dreper liv i et helt uvirkelig omfang. Vi snakker om rene vegger av død midt i åpne havområder, mener Hansson, som selv dykker en del på fritiden.

Dykker: – Et kjempeproblem

Yrkesfiskere har plikt til å melde fra og søke etter tapt redskap, mens fritidsfiskere kan velge å melde fra via Fiskeridirektoratets nettsider.

TO I ETT: Her har undervannsfotograf Rudolf Svensen funnet to krabber i ett garn. Tidligere i år fant han et garn med seks hummer, forteller han. Foto: Rudolf Svensen

Flere vedtak: Vil bygge hurtigtog mellom storbyene

Siden 1983 har direktoratet tatt opp nærmere 19.000 garn. De siste seks årene er det hentet opp mer enn 235 teiner, omkring 140.000 meter line, rundt 60.000 meter tauverk, om lag 43.000 meter trålvaier og betydelige mengder med anker, blåser, kjettinger og kabler.

Sett denne? Per Sandberg med egen app mot spøkelsesfiske

Undervannsfotograf Rudolf Svensen forteller at han har sett mange sørgelige skjebner under dykking. Ofte frigjør han flere fisk, krabber og hummere i ett og samme dykk.

– Tidligere i år fant jeg seks hummere i én teine. Den ene hadde vært der så lenge at den omtrent smuldret opp da jeg tok på den. Det er et kjempeproblem og et veldig trist syn, sier Svensen.

Ikke fastsatt finnerlønn

Hovedårsaken til tap av fiskeredskaper er ifølge Fiskeridirektoratet vær- og strømforhold, bunnforhold, skipstrafikk, kollisjon med andre fiskeredskaper samt fasthekting i tidligere tapt fiskeredskap.

– Det er nok mye uflaks, men også en del dårlige rutiner. Fiskere må få ansvaret for redskapene sine gjennom merking, slik at de må svare for mistet redskap, mener Hansson.

– Du mener at de må bøtelegges for redskapene de mister?

– Det kan være en løsning på det, ja.

– Hvor mye ser du for deg at en dykker skal kunne tjene per kilo spøkelsesgarn?

– De nøyaktige beløpene får vi heller komme tilbake til. Vi tenker at det er fornuftig å organisere det gjennom dykkerklubbene, fordi de fleste dykkere er med i en klubb. Men det er ingen grunn til å si nei til andre entusiaster som vi ta i et tak.