MDG-Une er gravid

Hun som kan bli MDGs eneste representant på Stortinget, Une Aina Bastholm (31), skal i mammaperm etter valget. Inn kommer en vikar med mer erfaring fra oljebransjen enn oljeministeren.

Forrige uke presenterte Miljøpartiet De Grønnes talsperson, Une Aina Bastholm (31), partiets planer for valgkampen og tiden etter valget under MDGs pressekonferanse i Oslo.

En liten del av planen har hun unnlatt å fortelle. Helt til nå.

Etter noen måneder som stortingsrepresentant skal Bastholm ut i foreldrepermisjon.

I desember blir hun mor til en liten gutt eller jente.

Det betyr at det som kan bli MDGs eneste stortingsrepresentant, vil fra 2018 være en hittil ukjent 50-åring, nemlig 2.kandidat for Oslo MDG, Per Espen Stoknes.

– Jeg bereder grunnen og får gjort unna regjeringsforhandlingene, he-he, så kommer Per Espen inn og overtar et halvår. Velgerne får to for én. Det er litt morsomt, sier Bastholm til VG.

– Var dette planlagt?

– Det er et privat spørsmål, men jeg tilhører vel den andelen av norske mødre som ikke planla det, men som er veldig glad når det skjer. Jeg er 31 år, og det var ikke en helt fremmed tanke for meg at det kunne være naturlig å få barn i løpet av stortingsperioden, sier Bastholm.

VARAEN: MDGs talsperson og toppkandidat i Oslo, Une Aina Bastholm, retter på den grønne pinsen til Per Espen Stoknes, som er 2.kandidat i Oslo for MDG. Foto: Frode Hansen , VG

- Hva tenker du om å være borte fra første fasen av en ny regjering og et nytt storting?

– Det kommer til å gå helt fint. Per Espen vil gjøre en strålende jobb. Jeg er ganske heldig. Det har jeg begynt å tenke mer og mer, siden jeg skal få barn i et land som Norge hvor det meste er så tilrettelagt. Alle rundt meg i partiet har bare reagert med jubel og gratulasjon. Folk ser ikke på det å få barn som noe rart eller som et offer for karrieren lenger. Folk synes det er hyggelig at man tar seg tid til å være privatperson også, sier Bastholm.

– Siden Une skal herje rundt i nasjonal politikk i 20 år fremover, så er det greit å gjøre dette unna nå. Så det er en bra timing, sier Per Espen Stoknes (50), som nå er i gang med å forberede tilværelsen som stortingsmann.

Mer olje-erfaring enn oljeministeren

Stoknes er en noe utypisk MDG-er. Han har mer erfaring fra oljebransjen enn dagens oljeminister Terje Søviknes (Frp).

Stoknes har jobbet som rådgiver for Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet, Statkraft, og jobbet for noen av verdens største oljeselskap som Shell, Schlumberger og Baker Hughes. I dag leder han senter for grønn vekst på BI.

–Hvordan samsvarer din bakgrunn med MDGs mål om å stenge oljekranene om 15 år?

– Vi vil ikke stenge, men gradvis fase ut oljen over 15 år, ved å stenge for leting etter nye felt og ved å bygge opp en ny grønn vekstsektor raskere. Kranene blir ikke stengt i 2032 på grunn av kontraktene som allerede er inngått. Men vi vil derimot utnytte alternativene raskt. Så vil markedet selv hjelpe til fordi olje er i ferd med å bli utkonkurrert av alternativer som sol og vind. Ved å slutte å lete og bygge nye felt fremover, vil det gjøre kostnadene for Norge mindre.

– Da du var rådgiver i oljebransjen, var du da for å bore og pumpe opp all oljen?

– Mitt spesialfelt som rådgiver var fremtidstenkning. Min rolle har vært å fasilitere for planlegging, tenke nyansert og mer langsiktig. Dermed kan ikke jeg gå inn med mine politiske oppfatninger i en slik prosess. Men jeg har nok hele tiden vært åpen enn for hvordan klima og teknologiutfordringer kan påvirke hastigheten på utvinning av olje og gass, sier Stoknes.

Triller ikke med Sylvi

MDG kom for første gang inn på Stortinget i 2013 med talsperson Rasmus Hansson fra Oslo som eneste representant.

Et snitt av meningsmålingene fra det siste halve året fra nettstedet Poll of Polls viser at MDG er under sperregrensen og kun får inn en representant fra Oslo.

Skulle dette bli valgresultatet, ville Hansson vært ute av Stortinget siden han i år stiller fra Akershus.

Om MDG bare skulle få inn en fra Oslo, blir Stoknes etter planen MDGs parlamentariske leder i Bastholms fravær, men han skal ikke vikariere som talsperson.

Både Bastholm og Hansson fortsetter som leder av partiet, uavhengig av plass på Stortinget.

– Du går fra en tilværelse som ukjent BI-professor til å kanskje bli MDGs eneste stortingsrepresentant og parlamentariske leder. Det er et stort ansvar. Hva tenker du om det?

– Jeg tror vi kommer inn med flere, men jeg har tenkt på dette før jeg stilte som 2.kandidat. Jeg har vært gründer, forsker og konsulent. Spørsmålet var om jeg skulle gå fra fagekspertrollen til politikerrollen, eller om jeg skulle forbli fagekspert. Jeg tenkte nå at tiden var inne for å bli politiker. Jeg vil jobbe mer direkte med politikk for å fremme alle de mulighetene som kommer nå på energifeltet, sier Stoknes.

I VGs juni-måling fikk imidlertid MDG 3,6 prosent. Det ville gitt partiet tre mandater.

– Vi har snakket om scenarioet hvis vi bare blir én representant, men vi synes ikke det virker veldig sannsynlig nå. Det er tendens til vekst på meningsmålingene. Jeg tror vi i alle fall kommer inn med to, kanskje tre, og målet er over sperregrensen. Det er ganske sannsynlig. Sånne byks har skjedd før i politikken, sier Bastholm.

- Mens du er ute i permisjon blir trilleturer med andre politikerkolleger som har fått barn den siste tiden, som Sylvi Listhaug (Frp) og Anette Trettebergstuen (Ap)?

- He-he. Nei. Jeg har mange andre jeg heller vil trille med, sier Bastholm.