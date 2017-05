MDG skjerper tidsrammen for utfasing av olje og gass

Et overveldende flertall av delegatene på MDGs landsmøte stemte for Grønn Ungdoms forslag om å fase ut oljenæringen i løpet av 15 år.

Det var i strid med innstillingen fra de rutinerte kreftene i MDG. Både programkomiteen og sentralstyret ønsket å beholde den opprinnelige teksten, der en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien skal skje over en periode på 20 år.

Yngre krefter i partiet talte imidlertid sterkt for å skjerpe dette punktet under partiets landsmøte i Lillehammer fredag.

– AUF vedtok nylig på sitt landsmøte at de vil fase ut innen 2035, to år før oss. Det er ingenting som tilsier at vi skal utsette dette med fem år, sa Ivar Arnesen, nestleder i Grønn Ungdoms fylkesstyre i Oslo.

Med sistnevnte siktet til at partiet ønsket å fase ut over en 20-årsperiode også ved forrige stortingsvalg.

Enkelte andre forslag om å skjerpe punkter om forbruk og produksjon av fossilt brennstoff, falt imidlertid. Blant dem var forslaget fra mindretallet i programkomiteen om at 10 prosent av bilene i distriktene skal bort innen 2030, i tillegg til at biltrafikken i storbyene skal reduseres med en tredel innen 2030.

I stedet vil MDG bruke kreftene sine på å arbeide for å redusere biltrafikken i storbyområdene med minst 20 prosent i løpet av stortingsperioden.