VGs Tora Bakke Håndlykken er årets medieledertalent

Hun startet karrieren i VG som værreporter. Nå er Tora Bakke Håndlykken (34) kåret til årets medieledertalent.

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig. Særlig fordi det var så mange andre dyktige nominerte. Det er stor stas, sier Håndlykken.

Torsdag ble hun tildelt prisen «Årets talent» under Medienettverkets høstkonferanse på Felix på Aker Brygge. Medienettverket er et forum for kvinnelige ledere i mediebransjen, og kvinner som ønsker å bli det.

Tora Bakke Håndlykken har vært leder for VGs nyhetsavdeling siden 2015, under nyhetsredaktør Gard Steiro, og har ansvar for den løpende nyhetsjournalistikken på alle plattformer.

Både journalist og leder



FIKK PRIS: Tora Bakke Håndlykken ble tildelt prisen «Årets talent» under Medienettverkets høstkonferanse på Felix på Aker Brygge. Foto: Janne Møller-hansen , VG

Av juryen betegnes hun som et ledertalent av de sjeldne. Hun beskrives som en inkluderende, journalistisk dyktig og ambisiøs leder, som har lagt vekt på å bygge et lag og på å dyrke samhørighet.

«Hun er åpen og søkende etter nye måter å fortelle historier på og har en sterk etisk bevissthet, med den høye standard som breaking news krever av et mediehus som publiserer de fleste av døgnets timer» heter det i begrunnelsen.

– Jeg ser på meg selv både som journalist og som leder. At de trekker frem min journalistiske kompetanse, setter jeg stor pris på, for det er en viktig bærebjelke i lederskapet mitt, sier Bakke Håndlykken.

Les også: VG vant to priser under European Digital Awards

Hovedprisen, årets kvinnelige medieleder, gikk til distriktsredaktør Grethe Gynnild-Johnsen i NRK.

– Jeg er veldig fornøyd. Dette var jeg ikke forberedt på, men det gjør det desto hyggeligere, sier hun til VG.

I begrunnelsen blir årets kvinnelig medieleder blant annet beskrevet som en «modig leder som ofte må forsvare bedriftens beslutninger og satsingsområder både internt og overfor lokalbefolkning og politikere, og hun står støtt i disse situasjonene.»

Var værreporter i ett år



Håndlykkens journalistiske karriere startet med et sommervikariat i lokalavisen Varden, før hun kom til VG. Hun har vært en del av VGs redaksjon i mer enn ti år, og startet, etter eget utsagt, med ett år der hun nesten utelukkende skrev værsaker.

Les også: VG vant – «Uløst» kåret til årets podkast

Senere har Bakke Håndlykken blant annet jobbet som krimreporter, og i 2008 vant hun SKUP-diplom for en artikkelserie om Norges ukjente nettporno-prins. Siden har hun steget raskt i gradene som leder i redaksjonen.

– Det er noe med å lære seg grunnarbeidet, enten det er i lokalavisen, eller som værreporter. Enten du jobber med vær, krim eller gravende journalistikk, handler det om hardt arbeid, og om å ta en telefon ekstra, sier Håndlykken.

– Det tror jeg gjelder lederskap også. Det å ha gått trinnene i en organisasjon, har gitt meg mye på vei inn i lederskapet, legger hun til.