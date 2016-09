VG og Medier24 felt for brudd på god presseskikk i omtalen av @fruhjort-saken

VG og Medier24 ble tirsdag felt for brudd på god presseskikk i omtalen av Mina Ghabel Lundes rolle i Twitter-kollektivet @fruhjorth.

Klagen, som teller 44 sider, ble behandlet av medlemmene av Pressens Faglige Utvalg (PFU) tirsdag.

VG, Medier24 og P4 ble felt på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2., som tar for seg at redaksjonene har ansvar for å kontrollere at opplysninger som publiseres er korrekte.

Ghabel Lunde har hevdet at hun ikke stod bak kontoen alene, men sammen med fem andre, og PFU mente VG var for konstaterende på at hun var ansvarlig i all hetsen som fremgikk av Twitter-kontoen. Den tidligere DN-journalisten har ikke ønsket å komme med informasjon de angivelige fem andre som har skal ha deltatt i Twitter-kollektivet.

Ghabel Lunde fikk dermed medhold i denne delen av klagen, mens de tre mediene ble frikjent på de andre punktene.

Bakgrunn: DN-journalist i Twitter-trøbbel (VG+)

Twitter-trøbbel: DNs tidligere journalist Mina Ghabel Lunde har klaget inn åtte redaksjoner til PFU. Foto: , Privat

– Var hun alene om Twitter-kontoen eller er det åpent at det kan ha vært flere som har hatt tilgang til den? Det kan ikke være opp til PFU å si at hun ikke er troverdig. Jeg har ikke fått nok informasjon til å si: Lunde, du lyver, uttalte fungerende PFU-leder og redaktør i Vi Menn, Alexander Øystå.

Anonymt Twitter-kollektiv



Mina Ghabel Lunde, tidligere journalist i Dagens Næringsliv, klaget i juni inn til sammen åtte medier til PFU etter avsløringen om at hun har bidratt til en anonym Twitter-konto, @fruhjorth. Gjennom kontoen ble det blant annet ble fremsatt kritikk av ansatte i pressen, deriblant av Ghabel Lundes egne kolleger og sjefer i DN.

VG, Medier24, NRK og Morgenbladet var blant dem som ble innklaget. Ghabel Lunde mente de innklagede redaksjonene hadde brutt pressens etiske regelverk Vær Varsom-plakaten (VVP) på en rekke punkter.

Hun mente at hun ikke har fått tilstrekkelig samtidig imøtegåelse, at det ikke hadde blitt tatt hensyn at hun på tidspunktet da avsløringen ble publisert var sterkt medisinert og i sjokk, og at journalistene bak avsløringen har hatt en personlig agenda i saken da de selv har blitt kritisert via kontoen.

Medier24 og VG var dem som er innklaget på flest punkter, henholdvis 11 og åtte punkter.

Mener hun ikke var alene



Ghabel Lunde har hele tiden hevdet at hun var en av totalt seks journalister som stod bak Twitter-kollektivet.

– Jeg vet hvem de fem andre er, men vil ikke si hvem de er. Jeg har gått mange runder med meg selv på dette i dag. Grunnen til å si navnet deres er at det gjør ting enklere, både overfor mine sjefer, og for å pulverisere hva dette er. Men den ripen i lakken det gir meg eventuelt ikke å bli trodd på at jeg står alene, er en ripe i lakken jeg heller tar enn å angi de andre, har hun tidligere uttalt.

TV2, Morgenbladet og NRK ble frikjent i saken.

Klagebehandlingen er fremdeles pågående, og VG vil oppdatere saken når den over over.