VG, Dagbladet og NRK går sammen for å ta knekken på falske nyheter

Dagbladet, NRK og VG setter sammen et lag av faktasjekkere.

Ikke før begrepet «falske nyheter» ble dagligdags, ble det sammensauset med generelt upresis informasjon, og de beryktede «alternative fakta».

Nå har mediehusene VG, Dagbladet og NRK blitt enige om å gå sammen om tjenesten Faktisk, som skal motvirke feilinformasjon, enten den er bevisst eller utilsiktet, ved å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.

Målsettingen, skriver de tre mediehusene i en felles pressemelding, er å bidra til et mer faktabasert og rausere ordskifte i Norge.



– Svaret på problemene med falske nyheter, er sterke og uavhengige medier med faktabasert journalistikk og høy troverdighet. Vi håper at Faktisk skal styrke redaktørstyrte mediers stilling som leverandører av kvalitetssikret journalistikk, og med det bidra til et mer opplyst ordskifte i Norge, sier sjefredaktør Gard Steiro i VG.

FAKTASJEKKERNE: Mediehusene VG, Dagbladet og NRK går sammen om å faktasjekke det offentlige ordskifte og avsløre falske nyheter. Fra venstre foran: Jari Bakken, Kristoffer Egeberg, Silje Sjursen Skiphamn og Bjørn Reitzer. Bak: Gunn Kari Hegvik, Ola Strømman og Ingrid Reime. Foto: Tore Kristiansen , VG

Ikke-kommersielt samarbeid



Steiros kollega i Dagbladet, ansvarlig redaktør John Arne Markussen, er naturligvis enig.

– Strømmen av informasjon er større enn noen gang. Vi håper at Faktisk skal hjelpe publikum til å navigere i informasjonsflyten, slik at de kan ta bedre og mer opplyste beslutninger basert på fakta, sier Markussen.

Tjenesten Faktisk omtales som et unikt, historisk og ikke-kommersielt samarbeid mellom de tre ellers konkurrerende mediehusene. Fritt Ord, Stiftelsen Tinius, Dagbladets Stiftelse og NRK skal alle bidra med hver sine åtte millioner kroner for å sikre oppstarten av aksjeselskapet, som vil eies av VG og Dagbladet.

Vil også faktasjekke «seg selv»



NRK vil på sin side vurdere å gå inn som eier, men i mellomtiden går statskanalen uansett inn som redaksjonell samarbeidspartner.

– Vi ser fram til dette samarbeidet, og jeg er overbevist om at dette er et viktig bidrag til å styrke tilliten til norske medier, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Han legger til at potensialet for Faktisk er stort nettopp på grunn av samarbeidet mellom de tre.

Ansvarlig redaktør for prosjektet blir Dagbladets SKUP-vinner Kristoffer Egeberg, som forsikrer om at Faktisk også skal faktasjekke sine tre deltager-redaksjoner. Prosjektet skal, i tillegg til Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten, også forholde seg til den internasjonale «Fact-checkers code of principles».

– Dette betyr selvfølgelig at vi også skal faktasjekke påstander som fremkommer i Dagbladet, VG og NRK. Faktisk-redaksjonen skal jobbe helt uavhengig av våre eiere og partnere, sier Egeberg.