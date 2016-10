Varsler styrte sluttpakker i Aftenposten

Det er varslet styrte sluttpakker i Aftenposten etter at nedbemanningsmålet på 40 ansatte ikke er nådd.

Etter at i alt 17 personer hadde søkt om førtidspensjon og kun to tok sluttpakke før fristen gikk ut forrige uke, ble den forlenget. Klokken 12 torsdag gikk fristen ut, og til sammen 20 personer går av med AFP og syv har takket ja til sluttpakke.

Skal spare 100 millioner

Aftenposten er 13 ansatte unna nedbemanningsmålet på 40 ansatte for å nå målet om å spare 100 millioner kroner innen 2018.

– Vi har gjennomført den frivillige runden etter sterkt ønske fra redaksjonsklubben, og nå må vi jobbe videre med såkalte styrte sluttpakker. I praksis betyr det at ledelsen må tilby sluttpakker direkte til dem som må slutte. Dersom vi ikke kommer til enighet er oppsigelser en siste utvei, som vi håper å unngå, sier administrerende direktør Espen Egil Hansen, som ifølge Kampanje opplyste de ansatte på et allmøte torsdag.

Klubbleder Frank Lynum påpeker at Aftenposten fram til nå alltid har oppnådd frivillighet under nedbemanning.

– Dette er nok en av de aller tyngste dagene i historien for Aftenpostens medarbeidere. Det er mange meget flinke folk som nå skal slutte i Aftenposten. Det er enormt mye kompetanse og erfaring som forsvinner ut, og det er trist, sier Lynum.

En stor gruppe av medarbeiderne har tatt førtidspensjon. De berømmes av både klubbleder Lynum og sjefredaktør Hansen.

– De to årskullene som har fått tilbud om sluttpakke med AFP har tatt et stort ansvar for fellesskapet i Aftenposten. Mange har satt fellesskapets og Aftenpostens behov over sine egne behov og ønsker. Som klubbleder setter jeg veldig stor pris på det, sier Lynum.

Tydelige prioriteringer

Nedbemanningen vil påvirke produksjonen. Med færre medarbeidere i redaksjonen, vil avisen måtte prioritere tydeligere hva de skal bruke ressursene på.

– Vi kommer til å lage færre saker digitalt, men med økt kvalitet. I papiravisen har vi ikke planer om å redusere antall saker som følge av nedbemanningen, sier nyhetsredaktør i Aftenposten, Tone Tveøy Strøm-Gundersen.