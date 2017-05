- Teigene gledet seg til å lede valgsendinger

(VG Nett) Mens han holdt på å forberede NRKs valgsendinger til høsten, falt Ingolf Håkon Teigene (58) livløs om.

Teigene skulle til høsten lede utspørringene av partilederne på NRK Radio i forbindelse med valget.

- Det var en oppgave han gledet seg veldig til, sier nyhetsredaktør for NRK Radio og Dagsrevyen, Per Anders Johansen til VG Nett.

Teigene var nettopp kommet på jobb, da han fikk illebefinnende i redaksjonslokalet. Kollegaer oppdaget dette, og det ble forsøkt gjenopplivning.

Se flere bilder:Ingolf Håkon Teigene 1949-2007

- Lege og ambulanse kom veldig fort, sier Johansen, som var der da Teigene ble akutt syk.

ANKER: Ingolf Håkon Teigene og Nina Owing ble nytt ankerpar i NRK Dagsrevyen sommeren 2000. Foto: VG

Han ble fraktet til Ullevål universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. Ingolf Håkon Teigene etterlater seg to barn fra et tidligere ekteskap.

- Menneske med humør

Johansen har jobbet som nyhetsredaktør i NRK i fire år, og han beskriver Ingolf Håkon Teigene som en svært god kollega.

- Han var et menneske med humør, og han var glimrende med språket, sier Johansen.

I 2006 vant Teigene NRKs språkpris for 2006. Juryen beskrev Teigene slik, da han mottok prisen:

- Ingolf Håkon Teigene har eit svært godt og levande språk som kjem nyhendesendingane både i radio og fjernsyn til gode. Han formidlar det som skjer på ein innlevande og engasjerande måte - i saker om alt frå storpolitikk og naturkatastrofar til kultur og underhaldning.

Ved juletider i 2002 ble Teigene langtidssykemeldt. Juni 2003 var han tilbake på skjermen for å lede Sommeråpent.

- Kom som et sjokk

- KOM SOM ET SJOKK: Nyhetsredaktør Per Anders Johansen i NRK sier at Ingolf Håkon Teigenes bortgang kom som et sjokk på kollegaer og de som kjente ham. Foto: Scanpix

Per Anders Johansen sier til VG Nett at Teigenes bortgang kom som et sjokk på alle.

- Det hele kom veldig uventet, sier Johansen, som mener Teigene vil bli husket for sitt glimrende språk og sin følsomhet som menneske.

Programdirektør Gro Holm i NRK sier Teigenes bortgang er et stort tap for kanalen.

- Han var en fantastisk kollega, som det var morsomt å diskutere musikk og litteratur med. Han ble ofte rørt på skjermen, og var en person som kunne felle en tåre på direkten uten at det gikk utover hans autoritet, sier Holm.

Journalistikk og politikk

Teigene erstattet i 2003 Petter Nome som programleder for Sommeråpent, og var klar på at han ønsket å holde sine egne politiske synspunkter unna jobben som journalist.

- Det har alltid vært et bevisst valg fra min side ikke å flagge mine egne politiske meninger. Som nyhetsreporter har jeg vært klar over at det ikke vil være en fordel å rope ut mine synspunkter i det offentlige rom, sa Teigene til nrk.no.

Han har gjort seg svært bemerket både som programleder og nyhetsanker. Han ledet Dagsrevyen for første gang i 1989.