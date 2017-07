Mens noen politikere føler seg mistolket, sier andre takk for at faktafeil er avdekket. Onsdag lanseres storsatsingen Faktisk.no som skal avsløre uriktige påstander og falske nyheter.

– Vi har fått beskjed om at hvis vi skal være så strenge, så vil det gå utover den politiske debatten fordi det da ikke blir rom for å drive politisk debatt, sier Kristoffer Egeberg, redaktør i den nye faktasjekk-tjenesten Faktisk.no, til VG.

Tidlig onsdag morgen lanseres satsingen som blir omtalt som et historisk samarbeid mellom VG, Dagbladet, NRK og TV2.

Slik vurderer de påstandene Faktisk helt sant: Etterprøvbar. Påstanden er fakta, entydig og i riktig kontekst



Faktisk delvis sant: Påstanden lar seg begrunne i fakta, eller er isolert sett riktig. Konteksten kan også være riktig eller delvis riktig, men summen gir ikke det fulle og hele bildet. Påstanden er en del av et selektivt budskap, eller er en over- eller underdrivelse. Alternativt at det finnes kilder eller dokumentasjon som sier flere forskjellige ting, men i hovedsak taler for påstanden.

Faktisk ikke sikkert: Påstanden lar seg ikke etterprøve enten fordi det ikke finnes åpne og troverdige kilder, eller dokumentasjonen ikke kan gi noen entydig konklusjon

Faktisk delvis feil: Fakta eller kontekst brukes feil. Svært unøyaktig eller motstridende bruk av fakta. Fakta er omgått eller utelatt. Fakta kan isolert sett være riktig, men tatt ut av kontekst. Alternativt at det finnes kilder eller dokumentasjon som sier flere forskjellige ting, i hovedsak som taler mot påstanden.

Faktisk helt feil: Påstanden er direkte gal, noe etterprøving vil vise. Kilde: Faktisk

Målet med Faktisk.no er å bidra til et rausere og mer faktabasert ordskifte i Norge gjennom å avdekke falske nyheter og faktasjekke det offentlige ordskiftet.

– Til syvende og sist er det argumenter som skal underbygge viktig politikk, uavhengig av hvor man står. Da er det viktig at politikken tuftes på et korrekt faktagrunnlag, og at folk får dannet sin mening på samme faktagrunnlag, sier Egeberg.

– Noen overraskende negative



Selv om faktasjekkene redaksjonen vil ta for seg fremover vil dreie seg om alt fra viralvideoer på Facebook til nyhetssaker i norsk presse, har redaksjonen i første omgang fokusert på de ulike partienes landsmøtetaler denne våren, og hvilke hovedbudskap som har kommet frem der.

Derfor er de 20 første faktasjekkene som blir publisert påstander fra sentrale, norske politikere.

– Jeg er litt overrasket over hvor negative noen er til at vi faktasjekker dem. Jeg opplever at de kanskje synes dette er litt nytt, og at det er litt uvant for flere av politikerne og apparatet deres, forteller Egeberg.

Mener seg feiltolket

Et trekk som går igjen er at politikerne hevder faktasjekkerne har tolket påstanden på en annen måte enn de har ment, og at faktasjekkerne derfor tar feil i sin konklusjon.

– Vi er opptatt av at vi ikke kan vite hva politikerne har ment når de kommer med en påstand - vi kan bare tolke den slik den oppfattes av oss og trolig av folk flest, sier Egeberg.

Dessuten er flere misfornøyd med at det kreves et for høyt presisjonsnivå for å få «grønt lys» på en påstand.

– Jeg mener presisjon er en nøkkelting som er absolutt nødvendig i den politiske debatten og grunnleggende når man kommer med faktapåstander. I vår faktasjekk skal det relativt små forbehold til for at en påstand er delvis sann eller helt sann, delvis feil eller helt feil.

Samtidig understreker han at de også har blitt møtt med positive reaksjoner.

– Andre har overrasket oss like mye på den andre siden ved å være svært imøtekommende, og nærmest takke oss for at vi har korrigert fakta, sier redaktøren.



– Må ikke bli forsiktige

Valgforsker Bernt Aardal, som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, synes initiativet er spennende.

VALGFORSKER: Bernt Aardal, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Foto: Morten Holm , NTB scanpix

– Men politikerne må ikke bli så forsiktige at det går utover den politiske debatten, sier professoren til VG.

Samtidig kan det straffe seg å kaste om seg med faktafeil, påpeker han.

– Hvis mediene slår det veldig opp og konfronterer vedkommende i en stor debatt om en påstand som viser seg å være feil, så er det klart det kan bli et problem for politikeren, og det kan bidra til å svekke tilliten. Hvis politikeren gjentatte ganger blir utsatt for dette kan vedkommende få ord på seg for ikke å være til å stole på, sier han.

Samtidig understreker Aardal at det avhenger av selve faktasjekken, og hvilken debatt denne fører med seg.

– Det er avhengig om medier fanger dette opp, og hvor store oppslag man gir det. Hvis det blir hovedoppslag i nyhetene kan det ha en viss effekt, men hvis det blir en nøktern tilbakemelding er det noe annet. Det er en vanskelig rolle å være den som sitter på fasiten, og å drive en valgkamp. Det er ulike synspunkter på fakta som brytes mot hverandre, sier han.