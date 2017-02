Presseforbundet klager ni medier inn for PFU for dekningen av Valdres-saken

Generalsekretæren i Presseforbundet klager VG, TV 2, NRK, NTB og fem aviser inn for PFU i forbindelse med deres dekning av dødsfallet i Valdres.

– Grunnen til at jeg vil bruke initiativretten er at vi skal få fram om mediene i denne saken har vært tilstrekkelig oppmerksomme på hvilke konsekvenser dekningen av saken har fått for barn, sier konstituert generalsekretær Nils Øy til NTB.

Bakgrunn: Moren til død 13-åring – tiltalt for grov omsorgssvikt

Fra før av har PFU fått to klager på omtalen av den såkalte Valdres-saken der en 13 år gammel jente fra Lommedalen døde av underernæring på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.

Jentas mor har klaget inn en stort anlagt artikler i Budstikka i november i fjor der seks jenter opplever urettmessig å ha blitt uthengt som mobbere. Jentenes foreldre har også klaget TV 2 inn for PFU på samme grunnlag som Nils Øy nå bruker initiativretten.

Forfatter av bok dødsfallet: – Det er mange som har sviktet

I tillegg til VG, TV 2, NRK og NTB er Dagsavisen, Dagbladet, Aftenposten, Budstikka og Avisa Valdres klaget inn.

Kilde: NTB/VG