Thomas Nilsen, som er redaktør og journalist i The Independent Barents Observer, ble onsdag nektet innreise til Russland. Begrunnelsen er at Nilsen er en «trussel mot rikets sikkerhet».

Onsdag reiste en delegasjon med politikere fra den danske utenrikskomiteen til Russland, og med på reisen var Nilsen, som skulle dekke danskenes første Russland-besøk siden 2014, for avisen han er reporter og redaktør for.

Han kom imidlertid ikke lengre enn til passkontrollen på den norsk-russiske grenseovergangen Borisoglebsk.

– På grensen ble jeg tatt til siden i passkontrollen og invitert med på et bakrom. Der ble jeg forelagt at jeg nektes innreise til Russland, med henvisning til rikets sikkerhet, forteller Thomas Nilsen til VG.

Saken ble først omtalt av The Independent Barents Observer selv.

DOKUMENTET: Slik ser dokumentet som Nilsen fikk fra russiske myndigheter da han ble nektet innreise til Russland. Foto: PRIVAT

– Trussel mot rikets sikkerhet

Han fikk en kopi av dokumentet som forteller hvorfor han nektes innreise, hvor det henvises til artikkel 27 i den russiske loven for inn- og utreise.

VG har sett dokumentet hvor det står at han nektes innreise.

– Artikkel 27 tar for seg rikets sikkerhet. Jeg spurte om en ytterligere begrunnelse, men det kunne de ikke gi meg. Jeg synes det er veldig spesielt først og fremst fordi jeg er den første norske journalisten som er nektet innreise siden Per Egil Hegge ble utvist fra Russland i 1969, sier Nilsen.

Innreisenekten har en varighet på fem år, og varer derfor frem til år 2021.

– Det var grensevakten som orienterte meg om innreisenekten, men det fremkom at det FSB som stod bak, utdyper han.

Både pressevisum og presseakkreditering var i orden før reisen, understreker Nilsen.

– Hva kan du har gjort for å bli nektet innreise?



– Jeg har gjort jobben min. Jeg har laget gode artikler om forholdene i de russiske nordområdene. Jeg har skrevet interessante artikler om russiske forhold i nord, og ikke noe annet, sier han.

Ikke alene

I februar ble det kjent at flere norske stortingspolitikere ikke fikk visum til en Russland-reise med Stortingets utenrikskomité.

Blant politikerne som ble nektet innreise var SVs Bård Vegard Solhjell og Venstre-leder Trine Skei Grande.

Utenriksdepartementet kalte Russlands ambassadør inn på teppet, og la inn protest mot visumnekten.

Russland svarte med å kritisere norske myndigheter for «den selektive tilnærmingen som Norge foreslår – her samarbeider vi, her samarbeider vi ikke», skrev den russiske ambassaden i Norge i en pressemelding.

Skal møte russisk generalkonsul

The Independent Barents Observer er en nettavis som dekker Barents-regionen og de arktiske områdene. Nyhetssakene skrives både på engelsk og russisk.

I ettermiddag skal journalisten møte den russiske generalkonsulen i Kirkenes. Han håper da å få en forklaring på hvorfor han nektes innreise til Russland.

– Vi har tidligere hatt problemer med innreise, men da har det vært problemer med visum eller andre papirproblemer. Nå hadde jeg akkreditering og pressevisum, men får begrunnelse om rikets sikkerhet.

Innreisenekten får store konsekvenser for hans virke som journalist, men avisen skal fortsette som før, sier han.

– Jeg synes det er veldig problematisk. Det finnes en relasjon mellom Europa og Russland som på ingen måte er god, men Russland har selv fremmet at de arktiske nordområdene er territorier for dialog også med Norge. Hvis jeg som reporter og redaktør ikke får delta i den dialogen, gjør det arbeidet mye vanskeligere, forteller Nilsen.