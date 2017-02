Nå har VG+ 100.000 abonnenter

VG+ ble i dag det første mediehuset til å nå 100.000 abonnenter alene.

Klokken 14:45 i dag kunne redaksjonssjef Espen Olsen Langfeldt sprette champagnen da VG+ passerte 100.000 abonnenter.

– Det er en milepæl for VG og ikke minst for norske mediehus. Det er også en ny måte å se inn i framtiden med digitale abonnementtjenester, forteller Langfeldt.

Fra 0 til 100.000

Tidligere i høst passerte de andre Schibsteds-mediene 100.000 abonnenter til sammen, men VG+ er det første mediehuset som når 100.000 abonnenter alene.

– Vi hadde ingen abonnenter da VG+ startet. Vi har gått fra 0 til 100 på fem år. Det er en kjempestor prestasjon, og et resultat av en innsats fra hele VG-huset, sier Langfeldt.

Allerede før jul passerte VG+ VG papir, og VG+ er i dag landets største digitale abonnementstjeneste for nyheter.

VGs sjefredaktør Gard Steiro gleder seg over milepælen, og har allerede planene klare for utviklingen videre.

– Vi skal fortsette å utvikle VG+,og har ambisjoner om å gjøre abonnentene våre enda mer fornøyde. Det skal vi gjøre gjennom å styrke innholdet på VG+, samt bedre den digitale brukeropplevelsen, sier Steiro.

Mer nyheter og sport

Ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro, er i gang med flere endringer i VG+ for å gjøre abonnentene mer fornøyde. Foto: Frode Hansen , VG

VG+ er nå i utvidelse med utlysning av fire nye journaliststillinger, og skal senere utlyse stillinger til marked og salg. Utvidelsen handler også om å styrke nyhetsinnholdet.

– I dag har vi mye godt forbrukerstoff, og vi ønsker nå å ha mer nyhetsstoff og flere bakgrunnsartikler. Samt å styrke det mange av leserne våre er opptatt av, nemlig sport, sier Steiro.

Han tror det er en større betalingsvilje i befolkningen i dag enn tidligere, noe som er en del av en større utvikling og modenhet for betaling også på andre områder som musikk og film.

– Jeg gleder meg over alle som opplever vekst i digitale abonnenter. Mange norske mediehus kom for sent med betalingstjenester, VG og Fædrelandsvennen var noe av de som var først ute, og vi ser at det nå begynner å løsne for mange.

