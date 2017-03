Minst 25 korsbilder av Listhaug

Medier24 redaktør Gard L. Michalsen går hardt ut og kaller påstand om at det ikke finnes korsbilder av Sylvi Listhaug «sludder». VG fant 25 bilder av Listhaug der hun bærer kors.

Tidligere redaktør i Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdal, anklager Sylvi Listhaug for å bruke kors til politisk vinning. Påstanden kommer etter at Omdal sier han gikk gjennom samtlige bilder i Scanpix-bildedatabasen fra 2001 til Listhaug ble innvandrings og inkluderingsminister i 2015, og at hun ikke bærer korssmykket på noen av dem.

«Påstår jeg at hun bruker korset som en politisk rekvisitt for å fri til den underlige gruppen som tror at fremmedfrykt er en kristelig dyd? Ja, det er i grunnen det jeg gjør», skrev Omdal i et innlegg på Facebook.

Mandag kveld har Omdal lagt ut et nytt innlegg.

«Når det nå er kunngjort for all verden at jeg er en elendig researcher, og det ser ut til å være bred enighet, om at jeg ikke kan telle kors som andre folk, vil jeg gjerne forklare hva som skjedde søndag», åpner han der.

«Det opprørte meg da hun sa at ”det aldri har vært noe for oss” å leve side om side med andre mennesker, samtidig som hun bar korset om halsen. Jeg har også et forhold til det kristne kors», forklarer Omdal i det omfattende innlegget.

Han utdyper at flere som så Listhaugs tale ved Oslo Symposium reagerer på statsrådens fremtoning, blant dem KrF-leder Knut Arild Hareide og den homofile bloggeren Erlend Elias.

Omdal sier seg videre imponert over slagkraften «den sinte høyresiden» har i dagens medievirkelighet. Men han holder fast ved følgende:

«Jeg eier ikke kristendommen, og Gud skal vite at det finnes mange rare dyr i hans hage. Men jeg har tilhørt Den norske kirke siden dåpen, jeg har arbeidet i kirken og i Vårt Land, jeg har samarbeidet med noen av landets beste teologer og kirkeledere, jeg har sett kirkens oppofrende diakoni blant de aller elendigste i Latin-Amerikas slum. Aldri har jeg møtt de holdninger som Sylvi Listhaug har gitt uttrykk for siden hun fikk ansvaret for Norges politikk overfor de som søker ly og beskyttelse hos oss.

Jeg forbeholder meg derfor retten, som en kristen, til å si at hun misbruker korset.»

Ole Kristian Bjellaanes, redaktør for NTB Scanpix, sier til VG at de har ettergått søket Omdal har gjort.

– Når man søker uten å være innlogget, får man det samme resultatet som ham, mer eller mindre. Sånn sett har Omdal ordene i behold. Så er jo spørsmålet om han burde ha trukket de konklusjonene han gjør – og ikke søke bredere – for å finne ut om han faktisk har rett? Omdal bruker på en måte vår base som et sannhetsvitne, og det er det delte meninger om.

M24 redaktør: – En grov faktafeil

Omdals første kommentar fikk flere til å reagere kraftig på sosiale medier.

– Dette er en ganske etterprøvbar påstand. Men er den sann? Nei, det er rent pølsevev og sludder, skriver Gard L. Michalsen, redaktør i Medier24, på sin blogg.

BÆRER GULLKORS: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug talte på den kristenkonservative konferansen Oslo Symposium fredag. Foto: Skjermdump

Han mener det er en interessant debatt i seg selv om hun bruker korset for politisk vinning, men at det hindrer debatten når Omdal kommer med beskyldninger som er basert på feil faktagrunnlag.

– Problemet er at Omdal selv ødelegger for en eventuell diskusjon, når han kombinerer anklagen med en grov faktafeil. Det fins helt sikkert mye å kritisere Frps innvandrings- og integreringsminister for, man trenger ikke jukse for å «ta henne», sier Michalsen.

VG fant 25 bilder

ANKLAGER LISTHAUG: Mediekritiker, kommentator og tidligere redaktør Sven Egil Omdal har gått gjennom bilder bildearkivet til Scanpix for å se om Listhaug tidligere gikk med kors rundt halsen. Ifølge han har det bare skjedd en gang. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Omdal har gått gjennom 631 bilder fra 2001 og frem til Listhaug ble innvandringsminister i desember 2015. Han har da søkt i den åpne basen, som ikke krever innlogging. Resultatet, hevder han, er at hun, med unntak av et bilde i 2008, aldri har båret korset i offentlighet.

Når VG søker på «Sylvi Listhaug» i samme database, men med innlogging, i samme periode får vi til sammen 798 bildetreff.

Av disse viser 25 bilder fordelt over åtte forskjellige anledninger at Listhaug bærer korset synlig.

Søket gjelder VGs egne bilder i basen, samt byråbilder. VG tar forbehold om at antallet kan være høyere enn hva vårt søk viser.

MED KORS: Daværende byråd på sprøyterommet i Oslo i 2008. Foto: Frode Hansen , VG

Mener Omdal burde beklage

Michalsen gjorde samme søk søndag kveld og forteller at han fant flere bilder i denne perioden av Listhaug med kors. Han mener derfor Omdal helt klart må beklage.

– Han skulle beklaget søndag kveld. Det gikk ikke lang tid før feilen hans ble påpekt, og når du går så hardt ut, forplikter du deg til å delta i debatten og gå ut og beklage når du tar feil, sier Michalsen.

VG var søndag kveld i kontakt med Omdal som da skriver at han brukte den åpne basen hvor man ikke trenger innlogging. Han ville ikke kommentere innlegget og svaret fra Listhaug ytterligere, da han var i et selskap. Omdal har ikke besvart VG s henvendelser mandag.

Når Omdal bruker den åpne basen, får han færre treff enn VG får på sitt søk.

– Jeg har veldig respekt for Omdal som kommentator så dette er synd. Han er mediekommentator med fast spalte i fire av landets største aviser hver lørdag, men når han selv får kritikk, så gjemmer han seg bort. Det er nesten feigt.

BAR KORSET: Listhaug, da hun var byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo, i 2006. Foto: Ørn E. Borgen , Aftenposten

På sin egen Facebook-side slår innvandringsminister Sylvi Listhaug tilbake mot Omdals påstand.

«Dette er det mest nedrige angrepet jeg noensinne har sett! Og det sier litt. Den meget erfarne pressemannen, nå kommentator i Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdal sprer nå falske nyheter, oppkonstruert for å fremstille meg fæl og kynisk.»