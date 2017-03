Minst 25 kors-bilder av Listhaug

Medier24 redaktør Gard L. Michalsen går hardt ut og kaller påstand om at det ikke finnes kors-bilder av Sylvi Listhaug «sludder». VG fant 25 bilder av Listhaug der hun bærer kors.

Tidligere redaktør i Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdal, anklager Sylvi Listhaug for å bruke kors til politisk vinning. Påstanden kommer etter at Omdal sier han gikk gjennom samtlige bilder i Scanpix-bildedatabasen fra 2001 til Listhaug ble innvandrings og inkluderingsminister i 2015, og at hun ikke bærer kors-smykket på noen av dem.

«Påstår jeg at hun bruker korset som en politisk rekvisitt for å fri til den underlige gruppen som tror at fremmedfrykt er en kristelig dyd? Ja, det er i grunnen det jeg gjør», skrev Omdal i et innlegg på Facebook.

M24 redaktør: – En grov faktafeil

Kommentaren har fått flere til å reagere kraftig på sosiale medier.

– Dette er en ganske etterprøvbar påstand. Men er den sann? Nei, det er rent pølsevev og sludder, skriver Gard L. Michalsen, redaktør i Medier24, på sin blogg.

BÆRER GULLKORS: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug talte på den kristenkonservative konferansen Oslo Symposium fredag. Foto: Skjermdump

Han mener det er en interessant debatt i seg selv om hun bruker korset for politisk vinning, men at det hindrer debatten når Omdal kommer med beskyldninger som er basert på feil faktagrunnlag.

– Problemet er at Omdal selv ødelegger for en eventuell diskusjon, når han kombinerer anklagen med en grov faktafeil. Det fins helt sikkert mye å kritisere Frps innvandrings- og integreringsminister for, man trenger ikke jukse for å «ta henne», sier Michalsen.

VG fant 25 bilder

ANKLAGER LISTHAUG: Mediekritiker, kommentator og tidligere redaktør Sven Egil Omdal har gått gjennom bilder bildearkivet til Scanpix for å se om Listhaug tidligere gikk med kors rundt halsen. Ifølge han har det bare skjedd en gang. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Omdal har gått gjennom 631 bilder fra 2001 og frem til Listhaug ble innvandringsminister i desember 2015. Resultatet, hevder han, er at hun, med unntak av et bilde i 2008, aldri har båret korset i offentlighet.

Når VG søker på «Sylvi Listhaug» i samme database i samme periode får vi til sammen 798 bildetreff.

Av disse viser 25 bilder fordelt over åtte forskjellige anledninger at Listhaug bærer korset synlig.

Søket gjelder VGs egne bilder i basen, samt byråbilder. VG tar forbehold om at antallet kan være høyere enn hva vårt søk viser.

MED KORS: Daværende byråd på sprøyterommet i Oslo i 2008. Foto: Frode Hansen , VG

Mener Omdal burde beklage

Michalsen gjorde samme søk søndag kveld og forteller at han fant flere bilder i denne perioden av Listhaug med kors. Han mener derfor Omdal helt klart må beklage.

– Han skulle beklaget søndag kveld. Det gikk ikke lang tid før feilen hans ble påpekt, og når du går så hardt ut, forplikter du deg til å delta i debatten og gå ut og beklage når du tar feil, sier Michalsen.

VG var søndag kveld i kontakt med Omdal som da skriver at han brukte den åpne basen hvor man ikke trenger innlogging. Han ville ikke kommentere innlegget og svaret fra Listhaug ytterligere, da han var i et selskap. Omdal har ikke besvart VG s henvendelser mandag.

Omdal skriver at han brukte den åpne basen hvor man ikke trenger innlogging

– Jeg har veldig respekt for Omdal som kommentator så dette er synd. Han er mediekommentator med fast spalte i fire av landets største aviser hver lørdag, men når han selv får kritikk, så gjemmer han seg bort. Det er nesten feigt.

BAR KORSET: Listhaug, da hun var byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo, i 2006. Foto: Ørn E. Borgen , Aftenposten

På sin egen Facebook-side slår innvandringsminister Sylvi Listhaug tilbake mot Omdals påstand.

«Dette er det mest nedrige angrepet jeg noensinne har sett! Og det sier litt. Den meget erfarne pressemannen, nå kommentator i Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdal sprer nå falske nyheter, oppkonstruert for å fremstille meg fæl og kynisk.»