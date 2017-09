Klassekampen vurderer å droppe Ny Tid etter konspirasjonsartikler

Ny Tid slår opp konspirasjonsteorier om 11. september og spekulasjoner om at terrorangrepet i Barcelona var iscenesatt. Nå vil Klassekampen vurdere samarbeidet med avisen.

På forsiden i dagens avis slår Ny Tid opp konspirasjonsteorier om 11 september. I tillegg trykker de spekulasjoner om at terrorangrepet i Barcelona var iscenesatt – til stor fortvilelse for den krediterte journalisten, Emma Tollersrud.

– Ny Tid har stjålet min byline og satt den på en hårreisende konspirasjonsartikkel på nett og i sin trykte utgave. Jeg oppdaget dette i 11-tiden i dag og varslet min redaktør, sier Emma Tollersrud, journalist i Morgenbladet.

Klassekampens 20.000 abonnementer får månedsavisen Ny Tid som innstikk. Etter dagens avisforside vil ansvarlig redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen vurdere samarbeidet med Ny Tid.

– Vi vil vurdere distribusjonssamarbeidet, sier Braanen til VG.

– Det er Ny Tid som har redaktøransvar for innholdet, men det distribueres gjennom oss og må vi ha en slags totalvurdering på om vi ser oss tjent på det. Den vurderingen vil vi foreta oss nå, sier han.

9/11 som innsidejobb

«Hva var det som ødela World Trade Center 11. september 2001? Mye indikerer at det dreide seg om en kontrollert rivning, mener eksperter».

Det står torsdag å lese på Ny Tids forside.

Faktasjekktjenesten Snopes skriver at konspirasjonsteorien om at et av tårnene i World Trade Center-komplekset ble sprengt er motbevist – gjentatte ganger. Redaktør Truls Lie i Ny Tid sa selv til Dagens Næringsliv i sommer at han trodde at 11. september mest sannsynlig var en kontrollert sprengning.

– Vi har begrunnet mistanke som et redaksjonelt grep. Vi er et nisjeprodukt i norsk presse, med øko-anarkistiske trekk. Vi griper tak i makten der vi mener det bør gripes inn, sier Lie til VG.

– Tror du selv på påstandene i artiklene om Barcelona og 9/11?

– Barcelona-artikkelen referer sterke spenninger og kritiske røster i Spania for tiden rundt katalanernes forsøk på uavhengighet, sier Lie til VG.

– Det er mange som skyter budbringeren, fremfor egentlig å se på argumentene i artikkelen, sier han.

FORSVARER: Ny Tid-redaktør Truls Lie forsvarer artiklene om Barcelona og 11. september-angrepet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Sint for feilkreditering

Tollersrud er sint og sjokkert. Morgenbladet-journalistens navn ble brukt som forfatter på artikkel der det ble spekulert i om at Barcelona-angrepet var iscenesatt.

Ny Tid har endret krediteringen etter at Morgenbladet tok kontakt.

– Hadde det vært en hvilken som helst artikkel om en uskyldig sak, da hadde jeg kanskje latt det gå. Men når det er en såpass alvorlig, fornærmende og falsk sak vil jeg ikke ha noe med det å gjøre, sier Tollersrud.

Truls Lie sier at Ny Tid har et system der de bruker fornavn i redaksjonen og at Tollersrud ble satt som forfatter av Barcelona-artikkelen ved en feiltagelse. Han har beklaget feilen på nett og vil beklage det i neste papirutgave.

Ber Klassekampen ta affære

Tollersrud ber Klassekampen også ta ansvar, siden Ny Tid distribueres til deres abonnenter. Ansvarlig redaktør Bjørgulv Braanen har vært i kontakt med både Ny Tid og Morgenbladet, men vil ikke skrive en beklagelse i sin avis.

– Jeg har snakket med Morgenbladets redaktør. Dette må enten hun eller Truls Lie dementere. Jeg kommer ikke til å skrive noe om det, sier Braanen.

– Det er andre artikler (enn Barcelona-artikkelen, journ.anm.) som hadde fortjent atskillig sterkere dementi, sier han til VG.