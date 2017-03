Høyrevridde Breitbart har fanget opp Listhaug-saken

Det omstridte, amerikanske nettstedet Breitbart har slått opp saken om Sylvi Listhaug og korsbruken.

Breitbart siterer Listhaugs egen Facebook-side, der hun slår tilbake mot kritikken fra kommentator Sven Egil Omdal.

Omdal har gått gjennom 631 bilder av Sylvi Listhaug de siste 15 årene og hevder hun bruker korset for å vinne velgere. Listhaugs forsvarstale gjengis nå detaljert av Breitbart, Donald Trumps favorittavis.

«Dette er det mest nedrige angrepet jeg noensinne har sett! Og det sier litt. Den meget erfarne pressemannen, nå kommentator i Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdal sprer nå falske nyheter, oppkonstruert for å fremstille meg fæl og kynisk», skriver Listhaug – og det har blitt fanget opp over Atlanteren.

Hundrevis av kommentarer er postet under artikkelen.

«Vår europeiske/vestlige kultyr blir ødelagt rett foran øynene våre. Våkn opp», lyder den første.

Breitbart er et politisk konservativt amerikansk nyhetsnettsted, også kjent som Breitbart News, Breitbart.com eller bare Breitbart. De har hovedkontor i Los Angeles og kontorer i Texas, London og Jerusalem.

Nettstedet knyttes til det såkalte alt-right-bevegelsen («alternativhøyre»), en løst definert gruppe som legger vekt på ting som «hvit identitet» og motstand mot innvandring, multikulturalisme og «politisk korrekthet».

Breitbart beskyldes for å fremme rasistiske, anti-semittiske og anti-muslimske holdninger, og kritikerne anklager den tidligere redaktøren, Steve Bannon – Donald Trumps viktigste rådgiver, for å være rasist og fanatisk høyrenasjonalist.

Da Bannon ble utnevnt til sjefsstrateg etter valget, ble utnevnelsen hyllet av høyreekstreme frontfiguerer, som tidligere Ku Klux Klan-leder David Duke.

Breitbart har gitt signaler om at nettstedet ønsker utbredelse utenfor USA. Det er ventet at Breitbart vil etablere nettsteder i Frankrike og Tyskland etter først å starte opp i Storbritannia for å støtte brexit-bevegelsen der.

– Faktafeil



Medier24 redaktør Gard L. Michalsen går hardt ut og kaller Omdals påstand om at det ikke finnes kors-bilder av Sylvi Listhaug fra tidligere, «sludder».

– Problemet er at Omdal selv ødelegger for en eventuell diskusjon, når han kombinerer anklagen med en grov faktafeil. Det fins helt sikkert mye å kritisere Frps innvandrings- og integreringsminister for, man trenger ikke jukse for å «ta henne», sier Michalsen.

VG fant også 25 bilder av Listhaug der hun bærer kors.

«Jeg bruker korset jeg fikk av min bestemor som er nært 100 år gammelt fordi det betyr mye for meg. Jeg bruker det når det er tøft, og det er ingen hemmelighet at det har stormet kraftigere etter jeg ble innvandringsminister», skriver hun selv.

Kurt Bartella, som har vært talsmann for Breitbart, og som gikk avi 2016, har uttalt til New York Times at Bannons rolle innebærer at Breitbart «har kommet så nær vi noen gang kan håpe på å bli et statlig drevet mediehus».

Breitbart har imidlertid ikke fanget opp Michalsens reaksjon på Omdals kommentart.