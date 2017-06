Frp-Teigen beklager flaggbruk - kritiseres av veteran i Forsvaret

Frp-rådgiver Espen Teigen (24) beklager at han både satt og tråkket på det norske flagget i VG Helg. I forkant hadde både Teigen og VG fått refs for å mangle respekt for flagget.

– Flagget er noe man ikke tuller med. Det er en kjent taktikk å utfordre grenser for å provosere litt. Men man bruker ikke det norske flagget på den måten, sier soldatveteran og president i Norges veteranforbund, Dag Magne Lunde (50) til VG.

Han har vært offiser hele sitt yrkesaktive liv, og tjenestegjort i både Libanon, Bosnia, Kosovo, Sør-Sudan og Afghanistan. Det norske flagget har en helt spesiell betydning for veteraner som Dahl.

Han synes ingenting om at en rådgiver for en statsråd setter bak og bein ned på Norges nasjonalsymbol.

VETERAN: Dag Magne Lunde i Norges Veteranforbund. Foto: , Norges Veteranforbund

Og han misliker like sterkt at VG iscenesatte og publiserte bildet.

– Også VG har ansvar



– I Forsvarets verdier behandler vi flagget med respekt og verdighet. VG som medium har også et ansvar for å vise respekt for flagget. Det gjøres ikke i dette tilfellet, sier Lunde.

– Bør ikke en uavhengig avis og fotografene der ha journalistisk frihet til å ta- og publisere bilder som dette?

– Nei, jeg synes også en avis som VG har et ansvar for å utvise respekt for det norske flagget - uten at dette behøver å gå ut over frihet og kreativitet. Jeg kan forstå at mange har reagert på bildet med Teigen sittende på flagget, svarer Lunde.

– Feil bruk av flagget



Blant andre som reagerer på det to siders utbrett-bildet av Espen Teigen i VG Helg sist lørdag, er kommentator og blogger i Minerva, Jan Arild Snoen.

KOMMENTATOR: Jan Arild Snoen. Foto: , Privat

Snoen er tidligere Frp-medlem, og mener både Teigen og VG bommer grovt med fotografiet.

– Jeg synes det er feil bruk av flagget. Det er rart for meg at en Frp-er gjør dette, sier Snoen.

I sin blogg «Om å tråkke på flagget», skriver Snoen at han stusser over at denne bruken av flagget skjer i Frp fra en stortingskandidat som er veldig opptatt av å verne om norsk kultur.

Han skriver at han i sin Frp-ungdom var i kontakt med veteraner i Forsvaret, som var veldig opptatt av korrekt flaggbruk.

– Noe av det verste som kan skje med et flagg er at det ligger på bakken og blir tråkket på. Det er ringeakt, og nummeret før flaggbrenning, skriver Snoen.

Hagen: Ikke respektløst



Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen har derimot en helt annen oppfatning av bildet.

– Jeg leste bildet på den måten at Espen Teigen var omsvøpet av det norske flagget for å illustrere hans hyllest av- og respekt for nasjonale verdier.

– Du synes ikke han på bildet viser manglende respekt for flagget?

– Man må være veldig fiendtlig mot Fremskrittspartiet for å se slik på det, svarer Hagen som nå er gruppeleder for partiet i Oslo bystyre.

Teigen beklager



Espen Teigen selv beklager at han bidro til bildet der han satte seg ned på flagget.

– Jeg forstår den kritikken som er kommet, og jeg vil gjerne beklage dette, spesielt overfor veteraner som Dag Magne Lunde i Norges Veteranforbund. Dette burde jeg ikke ha gjort og stilt opp på. Jeg har dummet meg ut, sier Teigen til VG.

Det har gjort inntrykk på Teigen at mange har reagert på at han sitter på flagget.

– Jeg er veldig glad i flagget, og jeg skulle selv gjerne ha tjenestegjort i Forsvaret dersom synet mitt hadde tillatt det, sier Teigen til VG.

I sosiale medier fikk Teigen søndag en rekke positive tilbakemeldinger etter at han også der beklaget flaggbruken.

VG-redaktør: Aldri meningen å støte noen



Redaktør Jane Throndsen i VG Helg mener at portrett-fotografiet av Espen Teigen i magasinet hadde et journalistisk formål.

– Det norske flagget er en rekvisitt i journalistikk. Teigens virke er å svøpe seg i en nasjonalretorikk som handler om å bevare det nasjonale og det norske, sier Throndsen.

Hun har fått med seg at ikke alle har oppfattet bildet på den måten.

– Noen føler seg støtt av måten flagget er brukt på i VG Helgs intervju. Det var aldri VGs mening å støte noen eller vanære det norske flagget, sier Throndsen.